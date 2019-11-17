Зі спиртом не менше проблем, аніж із землею, але в уряді обіцяють зробити галузь прозорою

Держава хоче демонополізувати спиртову галузь. Але ситуація там чи не більш складна, аніж із земельною реформою. Попри це в уряді обіцяють розв'язати усі проблеми.

Таку позицію висловив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, пише "Прямий".

Нагадаємо, 15 листопада Рада підтримала законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі

Державна монополія – це завжди складно

Міністр наголосив, що у спиртовій галузі "дуже складна ситуація – як і з землею".

Проблему Укрспирту чи спиртової галузі багато років, ба навіть десятиріч, не розв'язували. Зробити цю галузь прозорою, демонополізованою, запустити там конкуренцію – це складно. Так само складно, як і з ринком землі. Будуть атаки. Але, думаю, питання Укрспирту вирішимо,

– заявив Милованов.

І додав, що у поточній ситуації "слід думати не про те, хто правий чи не правий, а про те, як ми всі разом можемо створити більше робочих місць".



Міністр Милованов вважає, що проблеми спиртової галузі вдасться розв'язати / Фото Укрінформу

Чому спиртова галузь потребує реформування?

Раніше президент Зеленський заявляв, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" – тіньове. Саме тому уряд озвучив намір здійснити аудит спиртових заводів України ще до грудня 2019 року.

Той же Тимофій Милованов наголошував: Державне підприємство "Укрспирт" треба приватизувати, і це буде зроблено.

Зауважимо, що ухвалений в 1 читанні 15 листопада Верховною Радою законопроєкт передбачає:

– скасування державної монополії на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року;

– будь-хто зможе працювати у спиртовій галузі за умови отримання відповідної ліцензії;

– лібералізація експорту спирту з України.

Читайте також: У Кабміні розповіли, як планують боротися з тіньовим обігом сигарет і алкоголю