Сі пам'ятає цей плювок Путіна: чи не змінилось ставлення Китаю до російських ядерних погроз

Путін любить погрожувати своєю ядерною зброєю. Очевидно, що це не подобається Китаю.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що Путін регулярно натякає, що Росія має багато ядерної зброї.

Дивіться також "Мирний план" Сі – Путіна: чому знову заговорили про "корейський сценарій" щодо України

Цікава ситуація свого часу сталася після візиту Сі Цзіньпіна до Москви у 2023 році. Тоді глава Китаю чітко говорив, що проти не лише використання ядерної зброї, але й розмов на цю тему. І вже буквально через певний час Путін розмістив тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Сі пам'ятає цей плювок Путіна. Думаю, що Сі є людиною злопам'ятною. Гадаю, він не упустить можливості поваляти Путіна в багнюці. Ядерна війна в Європі взагалі не потрібна Китаю,

– сказав Зільбер.

Європа залишається важливим торговельним партнером для Китаю. І дестабілізація ринків може закінчитися катастрофою для Китаю. Там і так складна економічна ситуація: падає ринок нерухомості, скорочуються виробництва та з'являється дешевша робоча сила в сусідніх країнах.

Тому Сі говорив про те, що не варто розмахувати ядеркою. Можливо, Путін запевнив його, що лише лякає, але ядерну зброю використовувати не буде. Але варто пам'ятати, в якому стані ще ядерна зброя Росії. Тут багато різного невідомо у цьому "рівнянні". Не варто забувати, що Путін ще й боягуз,

– зауважив Зільбер.

Ядерний шантаж Росії: коротко