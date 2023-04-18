На Заході відповіли, чи вплинув витік даних Пентагону на бойові дії в Україні
Джерело:CNN
Офіційні особи заявили, що витік інформації з Пентагону не вплинули на поле бою в Україні. Проте чиновники відмовилися коментувати зміст оприлюднених документів.
Про це офіційні особи США заявили під час брифінгу у вівторок, 18 квітня, у Лондоні. За їх словами "злив" секретних документів ніяк не вплинув на хід ведення війни.
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Як вплинув витік інформації з Пентагону
Декілька тижнів тому у мережі опублікували близько сотні секретних документів Пентагону. У них міститься детальна інформація щодо українського контрнаступу, а також секрети, які стосуються Близького Сходу та Китаю.
Проте офіційні особи стверджують, що це ніяк не вплинуло на ведення бойових дій та контрнаступу в цілому.
Ми не помітили жодних змін на полі бою,
– заявили офіційні особи під час брифінгу.
Злив секретної інформації з США: що відомо
- Документи з'явилися у мережі 7 квітня. Вони не містять конкретних планів бойових дій. Зокрема, коли та де Україна має намір розпочати наступ. Проте там мовиться про потреби української армії у зброї та боєприпасах.
- У США не відразу відреагували на "злив" документів. Вперше офіційно прокоментували інцидент 10 квітня. Під час брифінгу помічник голови Пентагону Кріс Мігер заявив, що Міністерство оборони США ще оцінює масштаби "зливу" секретної інформації. Проте там заявили, що ці дані були секретними.
- У Великій Британії згодом теж відреагували на витік документів зі США. Міноборони країни закликало із пересторогою ставитися до оприлюдненої інформації.
- Ллойд Остін заявив, що у США "перевернуть кожен камінчик" поки не знайдуть винного у зливі секретних документів. Також відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення документів.
- Минулого тижня у США затримали підозрюваного у "зливі" секретних документів. Правоохоронці 13 квітня взяли під варту 21-річного Джека Тейшейру. Як повідомляють у ЗМІ, він – військовослужбовець повітряної національної гвардії. Йому вже висунули офіційні звинувачення. Тейшейру загрожує до 15 років ув'язнення, якщо його визнають винним.