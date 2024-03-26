Видно лише автівки на трасі: як живе знеструмлений після обстрілів Харків

Харківщина досі оговтується від російської атаки 22 березня, коли противник обстріляв енергооб'єкти регіону. Нині світло на кілька годин вдень вимикають для 200 тисяч абонентів у Харкові, а також для 16 тисяч домоволодінь у 62 населених пунктах області.

Через нестачу потужностей поки неможливо одномоментно увімкнути електроенергію всім харків'янам. З огляду на це, як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, у Харків прибув унікальний Food Train від Укрзалізниці.

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Яка ситуація зі світлом

Станом на 19:00 26 березня у Харкові суцільна темрява. Видно лише автівки, які проїжджають по трасі. У всіх районах міста та області тривають відключення за графіком з чітко прописаними годинами.

Світла не було два дні. Зараз вимикають, але лише регулярні відключення. У нас є електроенергія. Це добре. Діти дивляться мультики,

– мовив багатодітний батько, переселенець з Куп'янщини Денис.

Інколи світло вимикають й поза розкладом. Бувають аварійні та технічні відключення, під час яких ведуться ремонтні роботи. Ситуація досить складна. Електрики просять поставитися із розумінням. Вони роблять усе можливе, аби якнайшвидше полагодити енергооб'єкти.

У Харкові працюють "Пункти незламності", де можна переночувати й зарядити телефони. Допомагають волонтери та міжнародні організації. Багато інших людей розвозять гарячі обіди містянам або в громади неподалік, де немає світла чи інших комунікацій.

У гуртожитку все обладнання, на якому готують наші мешканці, електричне. Тому Червоний хрест роздає нам їжу,

– зазначила Олена Грицькова, представниця місця комплексного проживання переселенців.

Про роботу поїзда-кухні

З суботи, 23 березня, у Харкові розпочав роботу Food Train від Укрзалізниці за ініціативи наших партнерів з Фонду Говарда Баффета. На Харківщині його застосовують вже вдруге. Вперше поїзд-кухня приїздив в Ізюм наприкінці листопада 2023 року.

Food Train готує обіди, а потім автівки розвозять їх до лікарень, місць проживання ВПО та прилеглих територіальних громад. До роботи залучений великий штат кухарів, які починають працювати з опівночі, щоб приготувати людям гаряче харчування.

Учора (25 березня – 24 Канал) у нас був рекорд – видали 10 250 порцій. Насамперед – це перша та друга страви, тобто комплексний обід. Перша страва – супи, борщ. Друга – котлети, сосиски, каші, а також салат чи овочі,

– сказав Артур Ботченко.

Деякі місця компактного проживання не газифіковані, а мають лише електрику. Відповідно через знеструмлення люди не мали змоги нічого приготувати. Тому така підтримка вкрай важлива.

З огляду на становище – добре живемо, якщо можна так сказати, проживаючи поза домівкою. Багатьом людям скасували виплати ВПО, тому їжа – це дуже важливо. Ми вдячні людям, які про нас піклуються,

– сказала переселенка.

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