"Знищення" усіх ЗРК Patriot в Україні: у Литві прокоментували казки росіян

Російські окупанти намагаються знайти та знищити ЗРК Patriot, але всі їхні спроби – марні. Водночас кремлівському диктатору Владіміру Путіну доповідають про протилежне.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Відповідний допис з'явився у його твітері 2 червня.

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Росіяни полюють на Patriot в Україні

Анушаускас зазначив, що Росія досі щоночі намагається полювати на протиракетні комплекси Patriot.

Однак не пощастило. Офіційна версія вже лежить на столі у Путіна – усі батареї "Патріотів" знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду,

– заявив міністр оборони Литви.

Варто зауважити, що заяви росіян про знищені Patriot останнім часом почастішали. Зокрема, вони казали про це після атаки 29 травня.

Брехню загарбників прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, під час ворожої атаки працював комплекс Patriot, який знищив всі російські ракети типу "Іскандер", що летіли по балістиці.

На питання, чи цілий Patriot, Ігнат відповів: "Звичайно, що цілий. Знищили ж всі ракети". Він додав, що денна атака була раптовою та несподіваною. Попри це, українські сили ППО були готові, як і завжди, адже ворог – підступний. Загарбники можуть завдати удару в будь-який момент.

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