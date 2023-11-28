Мобілізація в Україні: що зміниться, якщо призвати молодь

В Україні триває мобілізація та воєнний стан. Зараз українців у віці від 18 до 27 років підлягають призову на строкову військову службу. Військовозобов'язані старше 27 років стають на військовий облік й підлягають мобілізації.

Військово-політичне керівництво нашої країни розмірковує над зменшенням призовного віку, щоб мати змогу відправляти на фронт більше молоді, інформує 24 Канал. Начальник Житомирського ТЦК та СП полковник Сергій Канюк пояснив, як це рішення вплине на українську армію.

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Згідно з проєктом закону №9281, призовний вік в Україні для чоловіків, які раніше не воювали, хочуть знизити з 27 до 25 років. Мобілізація військовозобов'язаних молодше 25 років без бойового досвіду незаконна й може скаржитися в суді. Втім, зауважимо, що українці до 25 років можуть отримати повістку для оновлення бази даних призовників.

В армію прийдуть молоді люди

Проєкт закону №9281 передано на підпис Президенту України. Підписаний президентом закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оформлення.

На думку начальника Житомирського ТЦК та СП, схвалення рішення про зниження призовного віку громадян з 27 до 25 років дуже позитивно вплине на Збройні Сили України.

Адже в армію прийдуть молоді люди, з кращим фізичним станом, які можуть бути залучені до комплектування ЗСУ, зокрема:

десантно-штурмових військ;

морської піхоти;

Сил спеціальних операцій.

Проте Канюк зауважив, що нині у війську служить доволі багато осіб, віком до 27 років. Серед них є чимало добровольців.

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