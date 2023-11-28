Мобілізація в Україні: що зміниться, якщо призвати молодь
Джерело:Pro війну
В Україні триває мобілізація та воєнний стан. Зараз українців у віці від 18 до 27 років підлягають призову на строкову військову службу. Військовозобов'язані старше 27 років стають на військовий облік й підлягають мобілізації.
Військово-політичне керівництво нашої країни розмірковує над зменшенням призовного віку, щоб мати змогу відправляти на фронт більше молоді, інформує 24 Канал. Начальник Житомирського ТЦК та СП полковник Сергій Канюк пояснив, як це рішення вплине на українську армію.
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Згідно з проєктом закону №9281, призовний вік в Україні для чоловіків, які раніше не воювали, хочуть знизити з 27 до 25 років. Мобілізація військовозобов'язаних молодше 25 років без бойового досвіду незаконна й може скаржитися в суді. Втім, зауважимо, що українці до 25 років можуть отримати повістку для оновлення бази даних призовників.Важливо! Проєкт закону №9281 передано на підпис Президенту України. Підписаний президентом закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оформлення.
В армію прийдуть молоді люди
На думку начальника Житомирського ТЦК та СП, схвалення рішення про зниження призовного віку громадян з 27 до 25 років дуже позитивно вплине на Збройні Сили України.
Адже в армію прийдуть молоді люди, з кращим фізичним станом, які можуть бути залучені до комплектування ЗСУ, зокрема:
- десантно-штурмових військ;
- морської піхоти;
- Сил спеціальних операцій.
Проте Канюк зауважив, що нині у війську служить доволі багато осіб, віком до 27 років. Серед них є чимало добровольців.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував зміни у мобілізації в Україні. За його словами, наше військо співпрацюватиме з двома найбільшими рекрутинговими компаніями держави. Вони допомагатимуть знаходити людей з конкретними навичками, а також відмовити від спроб ухилитися від призову кваліфікованих українців.
- В Україні військовозобов'язані можуть самотужки знайти собі місце в лавах Збройних Силах. Для цього потрібно знайти підрозділ, у якому ви хочете воювати, і дивитися, які там є вакансії.
- Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що в Україні є проблема з ухиленням від мобілізації, проте не масова та не впливає на загальну ситуацію.