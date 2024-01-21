Це вже дорослий мужик, – військовий "Бот" закликав знизити призовний вік до 22 років

У відкликаному законопроєкті про мобілізації Кабмін пропонував знизити призовний вік громадян. Командир одного з батальйонів 3 ОШБр з позивним "Бот" переконаний, що його потрібно знижувати ще більше, ніж пропонували законодавці.

Він заявив, що мобілізаційний вік потрібно знижувати до 22 років. Раніше Міноборони наголошувало на зниженні планки саме до 25 років.

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Знижувати потрібно більше

Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот" прокоментував чутки, що мобілізаційний вік знизять з 27 до 25 років. Він переконаний, що цього недостатньо.

Взагалі смішно. 25 років це що? Це дорослий мужик, вже дядька. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже,

– заявив він.

Основну проблему мобілізації "Бот" вбачає у тому, що ТЦК не мають діалогу з суспільством. Він навів приклад 3 штурмової бригади, де є ця комунікація, з рекрутами спілкуються. Люди приходять, вони відразу йдуть на вишкіл, де їх навчають.

Військовий зазначає, що багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє. Ці люди вірять в міф, що в армії нічого не вчать. Однак, як наголосив "Бот", новобранців вчать – і це не лише в 3 ОШБр.

Мобілізація українців