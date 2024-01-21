Це вже дорослий мужик, – військовий "Бот" закликав знизити призовний вік до 22 років
Джерело:Яніна Соколова
У відкликаному законопроєкті про мобілізації Кабмін пропонував знизити призовний вік громадян. Командир одного з батальйонів 3 ОШБр з позивним "Бот" переконаний, що його потрібно знижувати ще більше, ніж пропонували законодавці.
Він заявив, що мобілізаційний вік потрібно знижувати до 22 років. Раніше Міноборони наголошувало на зниженні планки саме до 25 років.
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Знижувати потрібно більше
Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот" прокоментував чутки, що мобілізаційний вік знизять з 27 до 25 років. Він переконаний, що цього недостатньо.
Взагалі смішно. 25 років це що? Це дорослий мужик, вже дядька. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже,
– заявив він.
Основну проблему мобілізації "Бот" вбачає у тому, що ТЦК не мають діалогу з суспільством. Він навів приклад 3 штурмової бригади, де є ця комунікація, з рекрутами спілкуються. Люди приходять, вони відразу йдуть на вишкіл, де їх навчають.
Військовий зазначає, що багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє. Ці люди вірять в міф, що в армії нічого не вчать. Однак, як наголосив "Бот", новобранців вчать – і це не лише в 3 ОШБр.
Мобілізація українців
- Очільник ГУР Кирило Буданов наголосив, що без мобілізації не обійтися. Пояснив, що нестача особового складу вже відчутна. Буданов повторив заклик вищого військового керівництва держави до збільшення кількості новобранців.
- Володимир Зеленський наголосив, що посилення мобілізації – це передусім питання справедливості. Є люди, які воюють з перших днів повномасштабного вторгнення і вони повинні бути замінені. Однак важливо підготувати нових бійців, розповісти, куди він йде.
- Президент України окрім цього заявив, що не бачить потреби мобілізувати зараз пів мільйона людей. Зеленський виступає за "розумний і справедливий" закон про мобілізацію. Він не побачив достатньо деталей для ухвалення рішення про мобілізацію 500 тисяч осіб. Перш за все, на це потрібні гроші.