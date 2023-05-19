Ми можемо збивати авіацію над Росією, – Жданов про "знищення" літака за допомогою ЗРК Patriot

Україна буцімто збила принаймні один російський винищувач за допомогою системи Patriot. Так заявляють у CNN, посилаючись на слова високопосадовців США. У Генштабі офіційно не підтвердили та не коментували цю інформацію.

Інформаційний простір гудить про начебто збиття російського винищувача за допомогою системи Patriot. Власне, раніше Україна не застосовувала комплекси дальньої дії для ураження ворожих літаків. Про це 24 Каналу розповів Олег Жданов – військовий експерт.

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Україна захищається, а не нападає

Протиракетні комплекси – це виключно оборонна зброя. Вона забезпечує захист від ракетних ударів, яких Росія й планувала завдати в ніч на 19 травня. Це дає Україні право збивати літаки навіть на російській території, які несуть загрозу для життів людей.

"Це можна кваліфікувати як оборону. Це не ракетний удар по території Росії, чого так бояться наші партнери. Тому, думаю, цілком ймовірно, що ми можемо захистити наш повітряний простір від авіаційних ударів", – заявив Олег Жданов.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що поки це лише здогадки преси, які посилаються на анонімних високопосадовців. Щойно інформацію офіційно підтвердять в Україні – це відобразиться у зведенні Генштабу.

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Знищеної авіації може побільшати

Збройні Сили України раніше не застосовували комплекси радіуса дальньої дії для збиття ворожих літаків. Такий хід може суттєво вплинути на хід війни та захист нашого неба.

"Це змінює правила гри. Річ у тім, що застосування Patriot для збиття російських літаків – це просто збільшення наших можливостей", – зауважив Олег Жданов.

ЗРК Patriot може вражати російські літаки на дальності 150 кілометрів, а дальність ураження великих бомбардувальників – приблизно 200 кілометрів. Це свідчить про те, що комплексів, які можуть боротися з ворожою авіацією стає дедалі більше.

Ми потроху підсуваємо їх до кордону або до лінії фронту

– зазначив військовий експерт.

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Росія заявила про "знищення" системи Patriot: що відомо

Росія продовжує вигадувати "перемоги". Нещодавно там заявили про начебто "знищення" Patriot. У Повітряних силах ЗСУ спростували цю інформацію, заявивши що це неможливо. Водночас Юрій Ігнат додав, що при наявності пошкоджень їх швидко полагодять.

Зрештою, так і сталось. У Пентагоні повідомили, що система справді зазнала пошкоджень. Але станом на 18 травня, Patriot повністю відремонтований та уже перебуває "в строю".

Зазначимо, що байки росіян про "високоточний удар по Patriot" влучно потролили у Міноборони України.