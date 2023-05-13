Готуємо сюрпризи для росіян, окопи їх не врятують: найважливіше із розмови з Даніловим

Окупантам варто боятися, адже Україна готує їм "сюрпризи". Не допоможуть їм і численні вириті окопи, а ЗСУ виконають своє завдання та виженуть ворога з нашої території.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. Найважливіше з розмови – читайте у цьому матеріалі.

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Вириті окопи не врятують окупантів

В очікуванні контрнаступу ЗСУ російські загарбники намагаються укріпити свої позиції окопами. Данілов зазначив, що українські Сили оборони попри все виконають своє завдання.

Нехай копають якомога більше, копають якомога ширше,

– порадив секретар РНБО.

Він зіронізував, що Росія поки ще має велику територію, тож їй є де копати – в Курську, Бєлгороді, Тамбові. Проте це не має жодного практичного значення.

Скільки б вони не копали – їм це не допоможе. Ми виконаємо своє завдання, яке зараз є перед нашою спільнотою, нацією. Вони (росіяни – 24 Канал) підуть з нашої території. Усі без виключення,

– наголосив Данілов.

Адже це, додав він, насамперед про справедливість, яка нині конче необхідна не лише нам, а й усьому світу. Українці ж довели, що так звана міць Росії не варта жодної уваги.

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Україна готує сюрпризи окупантам

Данілов наголосив, що хвилювання у ворога мають викликати не лише ракети Storm Shadow, які нам надає Велика Британія. Україна ще й має власне виробництво потужних ракет.

Він нагадав, що у 2022 році сумнозвісний крейсер "Москва", яким так хизувались росіяни, затонув за допомогою ракет, розроблених в Україні.

Росіяни можуть боятись не тільки ракет, які нам надала Велика Британія. Чи продовжуємо ми готувати сюрпризи? Звичайно, ми готуємось,

– сказав секретар РНБО.

Він зауважив, що ми не зупинимося, допоки не виженемо окупантів зі своєї землі. Зараз Україна має завдання, щоб новий 2024 рік ми зустрічали у спокійнішій ситуації.

До того ж, за словами Данілова, для українців важливо поставити крапку в російському питанні. Країна-агресорка вкрала у нас багато, зокрема й переписала історію.

F-16 є рішенням проти авіабомб Росії

Секретар РНБО заявив, що керівництво країни розуміє всі загрози з боку противника. Викликом для нас залишаються російські плануючі авіабомби. Але Україна однозначно готова давати відсіч.

Коли ми збили "Кинджал", росіяни були у величезному розпачі, бо вони вважали, що цей засіб ураження в жодному разі не можна збити та він має досягати тієї цілі, куди вони його відправляють,

– зауважив Данілов.

Так само, за його словами, буде й із ворожими авіабомбами, а також іншими засобами ураження. Адже над розв'язанням цих питань щодня працюють тисячі людей.

Рішення є у вигляді F-16, але нам трохи треба набратися терпіння,

– наголосив секретар РНБО.

Зрештою, додав він, ці винищувачі обов'язково будуть у нашому небі й захищатимуть від ворога всю нашу країну.

Україна має потужну підтримку від Заходу

Секретар РНБО розповів, що Україна кожного дня продовжує отримувати військову допомогу від західних партнерів.

Деякі країни виконали свої зобов'язання вже на 100%. Деякі країни по тих чи інших причинах, трошечки є, я не можу сказати "гальмування", проте, є затримка, але це не критична ситуація,

– сказав Данілов.

За його словами, щодня наша держава відчуває вже набагато потужнішу підтримку від партнерів, ніж це було навесні 2022 року. Україна спільно з союзниками розуміє, що треба робити.

Уся Росія – терористична інституція

Єдине велике питання, зауважив він, на яке ще немає відповіді, – це те, що має відбутися з Росією, аби вона перестала себе вести так, як зазвичай.

Нам треба це зламати й розуміти, що Росія має стати такою країною, яка ніколи не буде зазіхати на своїх сусідів,

– певен секретар РНБО.

Тому що, пояснив він, якщо країна-агресорка залишиться в такому ж вигляді й у неї буде "цар", – це буде імперія, яка власними амбіціями заважатиме жити своїм сусідам.

Данілов нагадав, що Євгєній Пригожин є ватажком приватної військової компанії, яка вже оголошена у багатьох країнах терористичною інституцією. Але потрібно, щоб весь світ розумів, що вся Росія – це терористична інституція, а не лише Пригожин та його банда.

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