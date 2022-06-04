ЗСУ на Херсонщині просунулися на 8 кілометрів, ворог без успіху силується їх вибити, – Арестович
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що українські війська на Херсонщині просунулися на 8 кілометрів. Російські окупанти намагаються вибити наших воїнів з їхніх позицій, але безрезультатно.
Зараз на території Херсонської області тривають бої. Про це Олексій Арестович розповів в етері "ФЕЙГИН LIVE".
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Тривають бої за Снігурівку
Радник голови Офісу Президента розповів, що зараз активні бої тривають за Снігурівку – один з небагатьох тимчасово окупованих населених пунктів Миколаївщини. Олексій Арестович назвав ті бої найсерйознішими на Херсонському напрямку.
Перейшли й заглибилися (ЗСУ – 24 канал) на 8 кілометрів і російські війська намагаються їх вибити. У них не дуже виходить, тому там іде боротьба. Очевидно, що наші не наступають, але вибити їх не вдається,
– наголосив Арестович.
Останні новини з Херсонщини
- Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що з території області не вдалося вивезти "зеленими коридорами" жодної дитини. Він підкреслив, що влада України робила все можливе для того, щоб вивезти бодай дітей, але й цього окупанти не дозволили.
- За даними Генштабу, російські окупанти підірвали мости на Криворізькому напрямку, щоб стримати наступ Збройних Сил на Херсонщину.
- 2 червня Олексій Арестович заявив, що наші воїни на Херсонщині знищили цілу батальйонно-тактичну групу окупантів.
- За даними американського Інституту вивчення війни, непослідовна поведінка окупантів на Півдні вказує на широкий опір українців.
- Російські окупанти показово "мінують" греблю Каховської ГЕС, бо розуміють, що скоро буде наступ Збройних Сил України.
- Окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси й роздають російські документи.
- 3 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що окупанти намагалися вийти в бойове зіткнення із ЗСУ в районі Лозового, що на Херсонщині. Але українські захисники змусили ворога відступити.
- Після триденної відсутності, на території Херсонської області вранці 3 червня таки вдалося відновити мобільний зв'язок.
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