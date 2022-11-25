Треба помовчати, – Гайдай натякнув на успіхи ЗСУ на напряму Сватове – Кремінна

У Луганській області наразі дві різні ситуації. Основні події в регіоні зосереджені довкола Білогорівки, а також на напрямку Сватове – Кремінна.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Відповідаючи на запитання, чи є позитивні новини з Луганщини, він з усмішкою сказав, що на Сватівсько-Кремінному напрямку "треба помовчати".

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Окупанти потужно готуються на напрямку Сватове – Кремінна

Водночас Гайдай повідомив, що в Луганській області наразі дві різні ситуації. Зокрема, біля Білогорівки українські воїни тримають оборону й постійно відбивають атаки окупантів.

Щодо напрямку Сватове – Кремінна, то там більш позитивні новини від ЗСУ. Водночас Гайдай розповів, що на цьому напрямку росіяни дуже потужно готуються.

Повідомляється, що в напрямку Сватового їдуть під дві сотні вантажівок, які везуть будівельні матеріали й так звані "зуби дракона" для будівництва "лінії Вагнера".

Крім того, Росія звозить резерви: на Луганщину частково перекидають військових з Херсона, а також мобілізованих.

Яка ситуація в Луганській області

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