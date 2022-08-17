У ЗСУ підтвердили, що окупаційна влада хоче забезпечити "елітний коридор" на Кримському мосту

Після "бавовни" у Криму в істеричному темпі відбувається евакуація з тимчасово окупованого півострова. Окупаційна влада намагається коректувати навантаження на Керченський міст, щоб забезпечити так званий "елітний коридор".

Після вибухів у Криму люди евакуюються в істеричному темпі, скуплені всі квитки, забиті залізничні та автомобільні напрямки. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, повідомляє 24 канал.

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Першими про те, що окупанти хочуть втекти з Криму, написав 24 канал. Наші джерела у розвідці повідомляли, що маріонеткова влада хоче таємно втекти з сім'ями та майном.

Окупаційна влада Криму хоче залишити коридор для еліти

За словами Гуменюк, окупаційна влада намагається коректувати навантаження на Керченський міст, адже хоче забезпечити там певний "елітний коридор". Це означає, що загарбники намагаються евакуювати тих, кого вважають найціннішими.

Це говорить про те, що вони дійсно вірять у ЗСУ і розуміють наслідки майбутні,

– сказала Гуменюк.

Тим часом на тимчасово окупованій Херсонщині військове керівництво хоче зберегти своє життя і тікає. Окупанти розуміють, що контроль ЗСУ над транспортними та логістичними артеріями досить потужний.

Вибухи у тимчасово окупованого Криму: головне

Зранку 16 серпня поблизу Джанкоя прогриміли вибухи. Були "прильоти" у склади боєприпасів, виникла пожежа на трансформаторній станції біля залізниці. Крім цього, внаслідок вибухів під Джанкоєм пошкоджена залізниця. Наразі рух потягів зупинено.

Також ЗСУ влучили по військові частині росіян в Азовському, чим сильно налякали окупантів. Крім цього, вибухи було чутно у Сімферополі. Місцеві жителі вважають, що могло прилетіти у казарму російських військових.

9 серпня серія вибухів пролунала біля авіабази росіян в Новофедорівці, на аеродромі "Саки". Тоді окупанти втратили 9 повітряних суден.

Люди масово хочуть покинути півострів – на Кримському мосту зафіксували рекордний трафік машин. Також величезні черги на залізничому вокзалі Сімферополя. Проте залізничне сполучення наразі зупинене через пошкодження колії.

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