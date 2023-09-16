Серйозні втрати для росіян: 3 штурмова бригада давно "розкочувала" ворожу 72 бригаду
Вранці 15 вересня стало відомо про остаточне звільнення Андріївки на Донеччині. Крихітне село утримувала 72 окрема мотострілецька бригада, яка вже не підлягає відновленню.
Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан сказав 24 Каналу, що бригада налічує близько 3 тисяч людей залежно від завдань, тому це серйозні втрати для ворога.
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"Цю бригаду вже давно наша Третя штурмова розкочувала. Це був останній акорд – її знищення в Андріївці", – зазначив Світан.
ЗСУ ліквідували 72 бригаду ворога: дивіться відео 24 Каналу
Крім ворожої піхоти, українські бійці ліквідували також начальника бригадної розвідки, трьох комбатів і багато техніки. Частину російських окупантів вдалося взяти в полон.
На думку військового експерта, навряд чи 72 бригаду відновлюватимуть, оскільки за нею тепер тягнеться негативний шлейф повного розгрому.
Як звільняли Андріївку
Спочатку українські артилеристи взяли загарбників у вогняний мішок, а потім зайшли штурмові групи. Захисники полювали на ворога посеред поля, адже село повністю знищене.
Після звільнення Андріївки там навіть не було змоги встановити флагшток – вцілілих будівель не лишилось. На щастя, цивільні виїхали з населеного пункту ще взимку.Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.
ЗСУ звільнили Андріївку: які це матиме наслідки
- Повернення цього села відкрило дорогу на південні фланги Бахмута. Тепер українським захисникам буде значно легше звільнити місто-фортецю.
- Крім того, Сили оборони України зможуть продовжити тиск у напрямку залізниці. Вона може стати опорною лінією, звідки наші бійці наступатимуть надалі.
- Натомість тактичне положення ворога погіршилось. Аналітики ISW припускають, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.