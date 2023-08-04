Туреччина викрутить з Росії все, що зможе: чи змусить Кремль повернутися до зернової угоди

Президент Туреччини Реджеп Ердоган збирається прийняти Владіміра Путіна у себе в країні. А оскільки Туреччина є членом НАТО, яке виступає на боці України у війні з Росією, це спілкування викликає багато питань.

Проте політолог-міжнародник Руслан Осипенко зауважив, що Реджеп Ердоган має багато важелів впливу на Росію, якими може вигідно для себе скористатися. Про це він розповів 24 Каналу.

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Може натиснути на "больові точки" Путіна

Політолог впевнений, що НАТО потрібно мати канал спілкування з Путіним для того, щоб розв'язувати певні проблеми. Водночас Туреччина проводить розумну політику.

Після економічних ударів, які Москва завдала Анкарі, – призупинення дії зернової угоди, з якої Туреччина мала зиск, та відмова Путіна надати можливість Туреччині стати газовим хабом Росії. Після цих двох ударів Туреччина викрутить з Росії все, що зможе,

– зазначив Осипенко.

Ердоган навіть зможе повернути Путіна до продовження зернової угоди. Адже Росія надзвичайно залежить від декількох країн – Китаю, Ірану, Казахстану, Киргизстану, Грузії і звичайно Туреччини.

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"Ці країни допомагають обходити санкції, постачати імпортні товари. Але Туреччина ще й в басейні Чорного моря є вирішальним союзником Росії, тому що контролю Босфор та Дарданелли та пропускає кораблі з вантажами, які потрібні росіянам. Якщо Анкара зупинить хоч одне судно і як слід його догляне, Росія взагалі втратить можливість перевозити вантажі Чорним морем", – підкреслив політолог-міжнародник.

Водночас Туреччина має можливості натиснути на інші "больові точки" Росії – у Лівії, Сирії, на Кавказі, у Центральній Азії. Ситуація для Москви в цих регіонах буде залежати від того, як буде поводити себе Туреччина.

"А тому підтримка діалогу Туреччини з Росією є і на користь НАТО, і Україні", – відзначив Руслан Осипенко.

Що відомо про можливий візит Путіна в Туреччину

Президент Туреччини 2 серпня провів телефонну розмову з Путіним. Ердоган закцентував російського диктатора на зерновій угоді.

Зокрема він зазначив, що її припинення не принесе жодній країні користі. А найбільше потерпатимуть від припинення зернової угоди країни, якім потрібно зерно, але при цьому вони мають низькі прибутки. Крім того, ціни на зернові культури з після припинення угоди збільшились на 15%.

Також Ердоган запросив Путіна до Туреччини. Наразі Москва та Анкара продовжують консультації щодо візиту. Російський диктатор вірогідно може відвідати Туреччину в серпні.