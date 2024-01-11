Орбана потрібно тримати в полі зору: чи потрібен діалог України з Угорщиною

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрінеться зі своїм угорським колегою Петером Сіярто 29 січня в Ужгороді. Діалог між нашою державою та Угорщиною дуже важливий.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – серйозна загроза для ситуації у Європі, тому його потрібно тримати у полі зору. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Орбана не треба випускати з поля зору. З ним треба вести розмови, тому що він, на мою думку, є серйозною загрозою дестабілізації у Європі. За його прикладом зараз починає діяти Роберт Фіцо", – сказав він.

Переговори будуть непростими

Валерій Клочок зазначив, що будь-який діалог з угорцями – це гарна новина. Однак перемовини між Україною та Угорщиною будуть непростими. Зокрема, через претензії Орбана щодо жителів Закарпаття, яких він вважає угорцями.

Звісно, перемовини з Угорщиною будуть непростими. Зважаючи на те, що Угорщина фактично заявляє про свої претензії на обмеження в Україні прав і свобод громадян, яких вона вважає корінними угорцями. Тому це не простий процес. Але добре, що він буде,

– підкреслив він.

Кулеба зустрінеться із Сіярто: головне