Може їхати в Давос, але опинитися в Сочі, – Зеленський з сарказмом відповів на запрошення Фіцо
- Володимир Зеленський саркастично відреагував на нове "запрошення" Фіцо.
- Президент зазначив, словацький прем'єр може опинитися в Сочі, замість Давоса.
Роберт Фіцо поскаржився Олафу Шольцу на Володимира Зеленського. Мовляв, "кілька днів пропонує зустріти в Давосі", втім, президент України нібито не відповідає. Зеленський відреагував з сарказмом.
Президент України прокоментував чергове "запрошення Фіцо". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Зеленський потролив Фіцо
Український лідер сказав, що не може нічого планувати з Фіцо, адже словацький прем'єр "може поїхати до Давоса, але опинитися десь у Сочі".
Ми не знаємо, хто купує його квитки, оскільки він постійно пропускає свої пункти призначення,
– зауважив Володимир Зеленський.
До речі, президент України також присоромив Фіцо після зустрічі з головою опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечкою. Зокрема, зауважив, що чекав на одного лідера Словаччини, але приїхав інший.
Зеленський відзначив, що ця зустріч зі словацькими парламентарями була хорошою. Дуже конкретно й конструктивно поговорили з делегацією на чолі з Міхалом Шимечкою.
Нагадаємо, президент запрошував прем'єра Словаччини приїхати до Києва. Однак, Фіцо відмовився.
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Додамо, ЗМІ писали, що український лідер візьме участь у Всесвітньому форумі в Давосі, який триватиме протягом 20 – 24 січня.