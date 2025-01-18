Може їхати в Давос, але опинитися в Сочі, – Зеленський з сарказмом відповів на запрошення Фіцо

Роберт Фіцо поскаржився Олафу Шольцу на Володимира Зеленського. Мовляв, "кілька днів пропонує зустріти в Давосі", втім, президент України нібито не відповідає. Зеленський відреагував з сарказмом.

Президент України прокоментував чергове "запрошення Фіцо". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зеленський потролив Фіцо

Український лідер сказав, що не може нічого планувати з Фіцо, адже словацький прем'єр "може поїхати до Давоса, але опинитися десь у Сочі".

Ми не знаємо, хто купує його квитки, оскільки він постійно пропускає свої пункти призначення,

– зауважив Володимир Зеленський.

До речі, президент України також присоромив Фіцо після зустрічі з головою опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечкою. Зокрема, зауважив, що чекав на одного лідера Словаччини, але приїхав інший.

Зеленський відзначив, що ця зустріч зі словацькими парламентарями була хорошою. Дуже конкретно й конструктивно поговорили з делегацією на чолі з Міхалом Шимечкою.

Нагадаємо, президент запрошував прем'єра Словаччини приїхати до Києва. Однак, Фіцо відмовився.

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Додамо, ЗМІ писали, що український лідер візьме участь у Всесвітньому форумі в Давосі, який триватиме протягом 20 – 24 січня.