Що може стати ключовою подією для України наступного тижня

Наступного тижня відбудеться низка важливих для України подій. Вони напряму пов'язані з тим, що буде далі з повномасштабною війною, яку розв'язала Росія.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що вже 12 лютого відбудеться засідання "Рамштайн", яке очолить Велика Британія. Туди прибуде міністр оборони США Піт Гегсет. Того ж дня готують розширене засідання міністрів закордонних справ деяких європейських країн, куди прибуде й глава МЗС України Андрій Сибіга. Є сподівання, що туди приєднається і держсекретар США Марко Рубіо.

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Очікуємо на ключову подію

Як наголосив Фесенко, ключова подія, яка може статися наступного тижня – можлива зустріч Зеленського і Трампа. Очевидно, що вони говоритимуть як про рідкоземельні метали, так і про потенційні мирні переговори.

Зеленський неодноразово наголошував, що важливо, аби його зустріч з Трампом відбулася швидше, ніж зустріч Трампа з Путіним. Наразі видається, що все так і буде.

Так, може бути телефонний дзвінок Трампа і Путіна наступного тижня. Але все одно зустріч – це зовсім інше, ніж телефонна розмова. Трамп із Зеленським точно говоритимуть про цінні метали України та про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів,

– сказав Фесенко.

Від нового "Рамштайну" поки не варто очікувати чогось надзвичайного. Піт Гегсет лише входить в курс справ. Найімовірніше, там будуть заяви про те, що США прагнуть припинити війну. А ось зустріч Сибіги з главами МЗС деяких європейських країн може бути цікавою. Важливо, аби там був Рубіо.

Те, що вони починають переговори і з нами, і з європейськими партнерами – це добре. Президент Зеленський хотів, аби спершу були переговори з нами та європейцями, які також мають брати участь в переговорному процесі. Поки що так відбувається. Наша дипломатія результативно та послідовно працює. Наразі ми працюємо на цьому треку активніше за росіян,

– підкреслив Фесенко.

Додамо, Зеленський вже наголосив, що наступні тижні в дипломатії можуть бути дуже насиченими. Готується не лише їхня зустріч, але й переговори на рівні команд.