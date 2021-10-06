На зустрічі з Зеленським Путін хоче говорити про санкції, а не про Донбас і Крим, – ЗМІ
Джерело:"Коммерсант"
Кремль надсилав Офісу Президента перелік питань, які б могли обговорити Володимир Зеленський і Володимир Путін. Проте у Росії та України протилежні бачення того, про що варто говорити і що варто вирішувати.
Так, Росія хоче повернення дипломатів, відновлення сполучення і зняття санкцій. Теми з окупації Криму і військової агресії на Донбасі вона піднімати не збирається.
Аналітика На Донбасі або в Європі: чи можлива тет-а-тет зустріч Зеленського з Путіним
Росії важливі санкції і економічні питання
Аналізуючи теми, які б хотіли обговорити Україна і на які б погодилася Росія, ЗМІ припускають, що зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться найближчим часом. Посилаючись на джерела у керівництві Росії, видання розповіло про 12 рішень, яких могли б досягти Україна і Росія.
Зазначається, що Кремль надіслав ці теми Україні, однак досі не отримав на них відповіді. У фокусі обговорення, на яке б погодилася Росія – санкції, дипломатія, двосторонні відносини.
У Кремлі вважають, що на зустрічі можна було б домовитися про відновлення повноцінних дипломатичних відносин і узгодити повернення послів до Москви і Києва, зняти взаємні торгово-економічні обмеження і скасувати санкції щодо фізичних і юридичних осіб,
– зазначає видання.
Хотіла б Росія поговорити і про підготовку до 1 грудня 2022 року угоди про транзит і постачання газу на період після 2024 року.
До теми Путін ніколи не проти, – Пєсков про зустріч зі Зеленським
Крим в російських темах для розмови не згаданий зовсім, а питання врегулювання конфлікту в Донбасі – лише одного разу. І те йдеться про зауваження, що представники Росії в Тристоронньої контактній групі і в нормандському форматі підтримають будь-які мирні домовленості Києва з владою невизнаних Донецької і Луганської народних республік.
З огляду на, що сторони абсолютно по-різному бачать наповнення зустрічі – Київ хоче говорити про війну, мир і Крим, тоді як Москва Донбас називає внутрішньоукраїнською справою, а тему Криму вважає закритою, – у переговорів майже немає шансів відбутися в найближчому майбутньому,
– відзначає аналітик.
Що кажуть в Україні
Російському ЗМІ дав коментар радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що Росія знаходить неконструктивні приводи, аби уникнути ґрунтовної зустрічі. Щодо позиції України, то вона незмінна – потрібно перш за все говорити про війну.
Той факт, що український і російський народи розділені лінією фронту, заслуговує обговорення в першу чергу. Питання війни (в будь-якому її прояві, зокрема економічному, інформаційному) і світу – ключове наповнення переговорної повістки,
– сказав Подоляк.
Зустріч Зеленського і Путіна: головне
- Під час наростання російських військ біля кордону з Україною, Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу.
- На це Путін цинічно відповів, що Зеленському варто говорити з керівниками псевдореспублік, якщо йому хочеться перемовин про війну. З Росією ж варто говорити про справи саме Росії.
- Тоді ж керівник Кремля відповів, що готовий у коли-небудь прийняти українського лідера у Москві.
- Згодом Володимир Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі.