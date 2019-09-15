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      Зустріла коханого у війську: романтична історія подружньої пари, яка захищає Україну на Донбасі

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      Анастасія та Максим – подружня пара, що захищає Україну на Сході
      Анастасія та Максим – подружня пара, що захищає Україну на Сході / Фото із соцмереж

      Війна, що вже понад 5 років триває на Донбасі, наробила багато лиха і забрала тисячі життів. Але вона також поєднала долі двох українських захисників: Анастасії та Максима Антипенків.

      Вони зустрілися в автобусі, який віз контрактників до навчального центру Нацгвардії у Золочеві. Тоді вони лише мали коротку розмову, в ході якої обмінялися мобільними номерами. Втім, випадкова зустріч переросла у справжнє кохання. Про унікальну історію пари, яку об’єднала війна, повідомляє штаб ООС.

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      Ще у 2014 році я спостерігала за тим, що коїться у країні, проте не могла нічого вдіяти, адже мені було лише 16. Пройшло понад п’ять років, а війна все ще йшла. Я зібрала необхідні документи та прийшла до однієї з частин НГУ,
      – розповідає старший солдат Анастасія Антипенко.

      Дівчина каже: піти у військо захищати Україну її надихнули бійці, які одними з перших стали на захист України.

      Вже у війську Настя зустріла свого коханого, – Максима. З ним познайомилася у автобусі, на якому їхали майбутні контрактники, до навчального центру. Так вийшло, що сиділи вони поруч, і хоча подорож тривала близько десяти годин, знайомство було швидкоплинне: "скупо" поспілкуватися та обмінялися номерами телефону. А менше ніж за місяць, після знайомства, закохані одружилися.

      військові війна на Донбасі
      Анастасія і Максим, яких об'єднала війна на Сході/ фото з соцмереж

      "Батько мого чоловіка, прикордонник. Він довгий час мріяв, щоб і Максим пішов його шляхом. Проте, під час призову на строкову службу Максим обрав Національну гвардію. Як виявилося, це був доленосний вибір, адже завдяки цьому ми познайомилися", – каже дівчина.

      Анастасія додає, що якби їй не було тяжко, вона пам’ятає, що чоловік поруч. Хоча за браком часу закохані мало спілкуються, але вона відчуває, що разом вони зможуть подолати будь-які труднощі.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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