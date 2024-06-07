"Демократія має жити": Джо Байден виступив із символічною промовою у Франції

У п'ятницю, 7 червня, Джо Байден виступив із коротким зверненням. 24 Канал розкаже про заяви американського президента.

Байден, як і багато світових лідерів у ці дні, перебуває у Франції. Там він відвідав урочисті заходи до дня висадки союзників у Нормандії і зустрівся з Зеленським.

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Заяви Байдена у Франції

Звернення президента США розпочалося із годинною затримкою, о 17:40. Воно стосувалося висадки союзників у Нормандії 1944 року. Байден яскраво змалював, як солдати бігли крізь вогонь і підіймалися по скелях.

Це був великий поворот у війні. Коли я дивлюсь на ці скелі, я думаю: як їм удалося це зробити. Навіть поранені, рейнджери продовжували бігти вперед,

– сказав він.

Президент підкреслив: коли ми говоримо про демократію, то зазвичай забуваємо про те, що її дуже важко виборювати. Солдати, які висадилися в Нормандії, вирішили тоді, що їхнє життя менш важливі, аніж життя крани.

Ніхто не думав, що 80 років потому ми опинимося у схожій ситуації. Але зараз ветерани Другої світової просять, щоб США знову стали на захист демократії.

Байден підсумував: вірить, що Америка непереможна та здатна дати відсіч Путіну. 1944 рік показав, що звичайні люди здатні робити надзвичайні речі. І це найкращий приклад для нас усіх сьогодні. Ми повинні поклястися, що не підведемо їх.

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Європа знову у війні, як і 80 років тому

Таким чином, американський лідер продовжив свою думку, яку висловив раніше. 6 червня він порівняв Путіна з Гітлером і підкреслив, що ізоляціонізм не є рішенням.

Проведення паралелей із сьогоденням стало лейтмотивом зустрічей у Франції. Володимир Зеленський під час виступу в Національних зборах зауважив: Європа знову охоплена вогнем війни і на роздоріжжі. Можна щезнути з історії, як того хоче ворог, але можна й перемогти, як цього хоче вільний світ.