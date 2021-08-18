Звернулися до Інтерполу: в Афганістані вимагають заарештувати президента-втікача Гані
18 серпня 2021 , 14:27Читать новость на русском
Джерело:твітер General Bismillah Mohammadi
У Міноборони Афганістану звернулися до Інтерполу з проханням затримати президента-втікача Ашрафа Гані. Він втік з країни 15 серпня, коли таліби оголосили, що взяли контроль над усією територією країни.
Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді заявив, що за такі дії потрібно карати. Вчинок Гані він назвав продажем батьківщини.
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#InterpolArrest_Ghani. Тих, хто торгує і продає батьківщину, мають карати і затримувати,
– наголосив політик.
Втеча Гані: головне
- Бойовики Гані 15 серпня оголосили, що взяли під контроль усю територію Афганістану. Того ж дня президент Ашраф Гані відрікся від влади та разом з найближчим оточенням вилетів зі столиці – міста Кабул.
- Де перебуває президент-втікач, наразі невідомо. Водночас він опублікував допис на фейсбуці, у якому спробував пояснити свій вчинок. За словами колишнього лідера Афганістану, він зник, аби не допустити кровопролиття.
- Гані заявив, що таліби поставили його перед вибором: або він добровільно відрікається від влади, або вони штурмуватимуть місто. Там проживає 6 мільйонів людей.
- Водночас російські ЗМІ повідомили: Гані встиг прихопити з собою стільки готівки, що нею довелося набивати навіть не валізи, а декілька авто.
Як ситуація в Афганістані вплине на світ
- За словами колишнього очільника ЦРУ Девіда Петреуса, Афганістан у руках бойовиків може перетворитися на справжній "геополітичний Чорнобиль". Це негативно вплине не лише на ситуацію у регіоні, але й на життя багатьох країн світу. Зокрема, Петреус впевнений, що наслідки ситуації відчують на собі у США.
- За даними ЗМІ, бойовики "Талібану" вже запросили до Афганістану терористів "Аль-Каїди", відповідальних за теракт 11 вересня 2001 року. Таліби запропонували їм створити "колиску джихаду".
- У США також прогнозують, що перемога "Талібану" може активізувати дії "Ісламської держави".
Текст публікації Бісмілла Хан Мохаммаді
#InterpolArrest_Ghani.وطن فروش و معامله گر باید بازداشت و مجازات شود.