Маленький перший паросток: чи можуть події на Бєлгородщині перерости у велике повстання в Росії

Російські добровольці здійснили рейд Бєлгородщиною з метою звільнення від режиму Путіна. Вочевидь, ці люди серйозно налаштовані.

Це російські хлопці та дівчата, які заперечили. Про це 24 Каналу сказав колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур.

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"Я думав, що два – три покоління росіяни нічого не зроблять. Тут я побачив. Судячи з усього вони серйозно налаштовані. Для цих людей Путін – старий дідусь, ба більше – маразматик з сексуальними відхиленнями і тому подібне", – зазначив екскерівник розвідки.

Кур про ймовірність повстання у Росії: дивіться відео

Народ у депресії

Слід згадати промову губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Його образ говорить сам за себе. У цього персонажа – абсолютно погасла фізіономія.

"Це настрій практично всіх. Він відображає настрій цих районів. Знаєте, раніше кордону майже не було, ходили одне до одного – половини села родичів тут, половина там. Задавалося б, жили настільки мирно, дружба. Уявіть, ніколи ніхто не думав, що буде війна", – наголосив Кур.

У регіонах зараз панічні страшні настрої, попри те, що рупори медіамагната Ковальчука стараються обмежувати інформацію. Мовляв, "усе під контролем".

Водночас реального повстання як такого я не очікую. Так, це перші паростки. Лише ті, які зараз воюють на нашому боці, здатні. Всередині Путін повирізав і перетворив народ на алкашів. Немає такої сили, яка була б організована,

– поділився колишній голова кримінальної розвідки.

Або ж усілякі так звані "ліберали" – вони неорганізовані. Їх розчинили, пересаджали в тюрми. Немає системи організації.

"А потім – ви чуєте, які вирази? Вони, таке враження, "хоч би не було війни". Тобто "що ви народ штовхаєте повставати, щоб їх там перебили?" А як? Українці страждали! Лише через кров. Ми втрачали сотні людей в різних ситуаціях, коли повставали. Тому зараз вони не готові", – підкреслив Кур.

Він додав, що в російських глибинках глід – це найкращий спосіб напою. Там стоять автомати, і всі задовольняють себе алкоголем. Таким чином вони знімають напругу. Цей народ зараз в депресії.

У росіян є шанс

На думку Кура, все більше ширитиметься інформація про те, що:

дуже погані справи;

українці – це не та сила, про яку говорили, що вони побіжать нам назустріч;

ЗСУ воїни сучасні, спокою не дадуть.

Але це, повірте, не від нас залежить. Ми не спровокуємо військового повстання. Ба більше, ми не ставимо перед собою такого завдання. Ні Україна, ні європейці, ні наші партнери не будуть просувати свої війська. Що сьогодні відбулося? Це рішення самих росіян! Їхнє волевиявлення,

– констатував Валерій Кур.

Наказувати їм ми не можемо, крім того, нам це невигідно. Народне повстання хочете? Будь ласка, це ваші проблеми!

"Це маленький поштовх. Ідеологічно – молодці. Також важливе відтягування сил. Це ще й хороша гра, це тактика. Наші керівники Збройних Сил та президент – сучасні стратеги. Ми вміємо мислити категоріями сучасності. Подивіться, як цікаво говорить наш Буданов", – зауважив Кур.

Донедавна в Росії ніхто не думав, що хтось нападе. Кремлівські пропагандисти видумували: ДРГ зайшла та вбила Захарченка, Дугіну і так далі.

"А сьогодні – це хороший знак. В очах цих молодих людей я побачив вогник європейськості. Колишній співробітник ФСБ не приховує своє обличчя, він чесно і відверто говорить: "Мені тут подобається, тут свобода. Я хочу, щоб у моїй Росії була така ж свобода!", – підсумував екскерівник Управління кримінальної розвідки.

Що відбулося на Бєлгородщині: коротко