Чи можуть ЗСУ до Нового року звільнити Херсон та правобережжя: припущення генерал-лейтенанта
Звільнення Херсону та територій навколо – це важливе стратегічне завдання. Його виконання для України означатиме серйозну перемогу тактичного рівня.
Наразі в Україні відбулася зміна погодних умов і це безумовно впливає як на наші Збройні Сили, так і на військових ворога. Про це 24 каналу розповів генерал-лейтенант та військовий експерт Ігор Романенко.
Важливо ЗСУ знищили цілі окупантів у трьох районах, але в Херсоні росіян стало більше, – Соболевський
Зараз зусилля зосереджені на 3 регіонах
За його словами, згідно з поточними діями є три регіони, в яких стоять різні завдання. Ба більше, умови там також дуже відрізняються. Мовиться про:
- важкі оборонні бої та дії в районі Бахмута;
- просування наших захисників вперед на лінії Сватове – Кремінна;
- Херсонський напрямок.
"На двох напрямках – контрнаступальні дії, які ми поєднуємо з переходом до оборони й пошуком нових напрямків для просування вперед, а також здійснення та продовження цих наступальних дій. Й оборонні дії в Донецькій оперативній зоні – Бахмут – Авдіївка", – повідомив Романенко.
Складно в умовах відповідних переваг у ствольній артилерії, системах залпового вогню і наявності ударної авіації, але нашим Збройним Силам це вдається. Ми маємо відповідні надії та бачимо перспективи в цьому,
– констатував військовий експерт.
Романенко прокоментував ситуацію на фронті: дивіться відео
Росія стягує техніку та нарощує можливості
Росіяни стягують зі складів стару військову техніку. Вони використовують тактику масованого застосування цієї техніки, так званий "вал". Крім того, як-не-як, але окупанти готувалися до війни в Україні, тому в них ще є певні резерви.
Одне питання в рухомій важкій техніці як бойові броньовані машини, танки. Вони (окупанти – 24 канал) змушені через втрати залучати вже переважно стару техніку, але перевага в артилерії була з самого початку,
– зауважив Романенко.
Крім того, Іран не зупиняє постачання Росії своїх дронів-камікадзе. У такий спосіб відбувається нарощування можливостей та перспектив країни-агресорки. Отже, партнери мають надати нам ракети більшої дальності, щоб ми могли досягати мети щодо звільнення наших територій від ворога.
Ситуація на фронті: останні новини
- Українські військові щодня потроху просуваються в Луганській області, значну частину території якої окупували росіян. На заваді швидкому просуванню стало те, що Росія встигла підтягнути резерви. Крім того, перешкоджає і несприятлива погода.
- Нашим бійцям вдалося знищити цілу казарму загарбників у Сватівському районі Луганщини. Унаслідок вогневого удару української армії по казармі у селищі Коржове ліквідували до 60 загарбників.
- Крім того, на Півдні зараз також рясні дощі й це сповільнило наступ ЗСУ, оскільки по болотистій місцевості просуватися важко. Проте Наталія Гуменюк заспокоїла, що ворогам ще гірше, тому що вони втратили старі лінії оборони і їм треба готувати нові.
- Російські військові продовжують готувати до вуличних боїв Херсон та Нову Каховку. Загарбники будують укріплення в місті та створюють опорні пункти на випадок майбутнього прориву українських захисників.