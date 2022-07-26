Чому ЗСУ не б'ють по залізничному мосту на Херсонщині: військовий експерт назвав причини

Збройні Сили України знищують командні пункти та склади на Херсонщині. Також нещодавно вони вдарили по Антонівському мосту. Проте українські військові оминають залізничний міст на Херсонщині, і на це є кілька причин.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він пояснив, чому досі неушкодженим залишається залізничний міст.

Важливо Вже сьогодні є зручні передумови для звільнення правого берегу Херсонщини, – експерт

Чому ЗСУ не знищують залізничний міст в Херсоні

За його словами, одна за причин – це те, що російським військам дають можливість вийти з Херсонщини під тиском ЗСУ.

Такий сценарій вигідний і для нас, бо ми не будемо нести втрати у боях, і це українська земля, тому ніхто не зацікавлений у масованих бойових діях, щоб не загинули цивільні, і це потребувало б для ЗСУ найменше зусиль,

– пояснив Мусієнко.

Він зазначив, що друга причина – на правому березі Херсонщини плани щодо звільнення окупованих територій теж не закінчуються.

"А зруйнувати всю логістику зараз, щоб потім знадобився довгий час на її відновлення – це недалекоглядно, бо нам теж треба буде якось пересуватися", – сказав експерт.

Він також пояснив, чому досі ЗСУ повністю не зруйнували Антонівський міст. "Тут важлива демонстрація того, що українська армія взяла під вогенвий контроль російську армію на Херсонщнні. Тут важливий спосіб тиску на окупантів", – каже Мусієнко.

ЗСУ важливо продемонструвати росіянам, що буде знищено все їхнє забезпечення, склади, по них будуть наносити удари та знищувати ППО, тому кращий сценарій – відходити,

– зауважив експерт.

Він запевнив, що якщо ЗСУ дістають до Антонівського мосту та Каховської ГЕС, то якщо виникне необхідність – дістануть і до залізничному мосту.

В окупантів на Херсонщині є три варіанти

Мусієнко розповів, що на сьогодні тому угрупованню російський військ, які перебувають на правому березі Херсонщини, залишаються три виходи з цієї ситуації:

без належного логістичного забезпечення продовжувати боротьбу, але це програшний сценарій,

відійти далі, тобто покинути окуповані райони Херсонщини,

просто здаватися в полон.

Мусієнко про удари ЗСУ та варіанти для окупантів на Херсощині: відео



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