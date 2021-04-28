Звільнення Коболєва ускладнює переговори з МВФ, – Bloomberg

Кабінет Міністр прийняв рішення звільнити голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Це може загрожувати ускладненням перемовин зі західними донорами України, зокрема Міжнародним валютним фондом.
Джерело:Вloomberg
Видання наголошує, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг "колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит".
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Як Захід може відреагувати на звільнення Коболєва
Саме Андрій Коболєв "привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовій суперечці проти російського Газпрому у 2018 році".
Несподіваний крок ризикує засмутити західних донорів, зокрема Міжнародний валютний фонд, які підтримали Коболєва і вже були вражені масовим відходом реформаторів,
– йдеться у матеріалі.
Там також нагадали, що вже ексглава "Нафтогазу" не знав, що його звільнять та не писав відповідної заяви.
Кадрові зміни у "Нафтогазі": основне
- Уряд 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови "Нафтогазу". Рішення пояснили мільйонними збитками підприємства. Згодом стало відомо, що звільнили ще й весь склад наглядової ради.
- Новим очільником компанії призначили Юрія Вітренка, бо він "має багаторічний досвід у сфері енергетики".
- У групі "Нафтогаз" обурилися діями Кабміну, назвавши їх "юридичною маніпуляцією". Компанія вважає, що уряд незаконно звільнив Коболєва.
- Водночас Вітренко переконаний, що усунення його попередника – правильне та логічне рішення.