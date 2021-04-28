Звільнення Коболєва ускладнює переговори з МВФ, – Bloomberg

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Кабінет Міністр прийняв рішення звільнити голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Це може загрожувати ускладненням перемовин зі західними донорами України, зокрема Міжнародним валютним фондом.

Джерело:

Вloomberg

Видання наголошує, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг "колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит".

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Як Захід може відреагувати на звільнення Коболєва

Саме Андрій Коболєв "привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовій суперечці проти російського Газпрому у 2018 році".

Несподіваний крок ризикує засмутити західних донорів, зокрема Міжнародний валютний фонд, які підтримали Коболєва і вже були вражені масовим відходом реформаторів,
– йдеться у матеріалі.

Там також нагадали, що вже ексглава "Нафтогазу" не знав, що його звільнять та не писав відповідної заяви.

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