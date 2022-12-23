Боєприпаси під ногами та комплекси ППО: що залишилося від військ Росії на Зміїному

Острів Зміїний після деокупації ворога вперше відвідали журналісти. Зараз на Зміїному невтішний пейзаж: зруйновані будівлі, згоріла іржава техніка, розкиданні під ногами снаряди.

Про це 24 каналу розповів журналіст "Донбас. Реалії" Роман Пагулич. Він зазначив, що на острові також є дуже багато протипіхотних та протитанкових мін та іншого озброєння.

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За його словами, до 24 лютого на острові був комплекс будівель, зокрема маяк, будівлі, які використовувала "Держприкордонслужба".

"До війни острів мав статус закритого, враховуючи присутність прикордонників, а згодом і гарнізону українських морпіхів, коли вже було очікування можливого вторгнення", – наголосив журналіст.

Акваторія моря та острів були заміновані

Зі слів військових, окупанти залишили на Зміїному величезні запаси зброї, їжі, прісної води. Її немає на острові і він залежний від постачання її з берега. Цих запасів вистачило для того, щоб вести тривалі бойові дії.

Першими після того, як втекли окупанти, на острів заходили сили спецоперації – 73 морський центр, які спеціалізуються на спецопераціях на воді зокрема. За їх словами, акваторія моря та сам Зміїний були заміновані – для того, щоб була утруднена висадка на нього.

Яку зброю залишили окупанти

Пагулич розповів щодо залишеної росіянами техніки:

перш за все це три комплекси протиповітряної оборони "Панцирь-С1";

два "Тори" – той самий сегмент;

"Один повністю вигорілий, інший візуально цілий. Військові казали, що всередині є ракети", – зауважив журналіст.

спалені транспортно-заряджаючі машини для "Панциря";

"Це ті, які заряджають ракети в комплекси ППО після того, як вони відстріляли свій боєкомплект", – наголосив він.

кілька паливозаправників.

"Не було можливості оглянути місце, де була система "Торнадо" – це модифікований "Град", – зазначив співрозмовник.

Як виглядає деокупований острів Зміїний: дивіться відео

ЗСУ використали нову тактику

Українські військові розповіли, чому росіяни не евакуювали свою техніку – ЗСУ використали нову тактику.

Спочатку обстрілювали острів з українського боку реактивною артилерією, але російські комплекси ППО виявилися доволі ефективними.

Острів обстрілювали системою "Ураган", яка стріляє на відстань 35 кілометрів, а до острова була більша. Тому "Ураган" ставили на баржу, виводили її в море і стріляли з цієї баржі,

– розповів Пагулич.

Він зазначив, що за словами військових, так само стріляла українська система "Богдан", але вона більше ламалася, ніж працювала. Також використовували "Цезар" – на дистанцію понад 40 кілометрів. І за рахунок комбінації ударів реактивною артилерією і ствольною вдалось змусити окупантів піти зі Зміїного.

Деокупація острова Зміїний: що відомо