Чому у Зеленського скасували "відставку" Залужного: NYT назвав причини
Джерело:The New York Times
ЗМІ намагаються розгадати загадки довкола чуток щодо "звільнення" Валерія Залужного. Зокрема видання The New York Times стверджує, що Головнокомандувача ЗСУ таки хотіли відправити у відставку.
Журналісти The New York Times поспілкувалися з "колишнім посадовцем", ім'я якого не розкривають. За його словами, уряд планував звільнити генерала, але відступив, коли ця новина просочилася.
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ЗМІ розповіли, чому уряд міг скасувати "звільнення" Залужного
Неназваний чиновник заявив, що уряд нібито відступив від ідеї звільнення Залужного у понеділок увечері, коли ця новина випливла в мережі. Тепер, за його словами, в уряді уповільнюють процес.
Також The New York Times спілкувалося з членом українського парламенту, який "був проінформований про плани". Він теж говорив на умовах анонімності, розповівши те ж саме, заявивши, що жодного рішення ухвалено не було. За словами цієї людини, одним із каменів спотикання для уряду була відсутність негайної заміни генералу Залужному.
Що передувало
- Ввечері 29 січня у телеграм-каналах та ЗМІ з'явилася інформація, що Валерія Залужного нібито звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ.
- Пізніше з'явилося загадкове повідомлення від Міноборони: "шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Вони не вказали жодного імені та прізвища, тож запитань та обговорень виникло ще більше.
- Через годину речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі 24 Каналу спростував цю інформацію.
- Після цього влада та сам Головнокомандувач не робили жодних заяв щодо цієї теми. Натомість у ЗМІ з'являються нові чутки та теорії.
- Зокрема видання The Economist пише, що Володимир Зеленський таки провів зустріч з Валерієм Залужним, під час якої запропонував йому іншу посаду – секретаря РНБО.
- Видання також пише, що заміна Залужному ще не визначена. А от видання BBC пише, що посаду головнокомандувача нібито пропонували відразу двом кандидатам: Кирилу Буданову та Олександру Сирському.