Звинувачення визнають лише Грузія та Росія, – Ясько про затримання Саакашвілі
Джерело:24 канал
Влада Грузії, яка затримала Міхеіла Саакашвілі, робитиме абсурдні способи для якнайдовшого затримання експрезидента країни. Проте це може не вдатись.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловила нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. За її словами, справжню й справедливу картину дійсності має вирішувати народ Грузії.
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Ясько: Захищати Саакашвілі можна дипломатично
На думку депутатки, для пред'явлення абсурдних звинувачень "написали" спеціальну юридичну систему.
Увесь цивілізований світ не визнає (звинувачення – 24 канал). Подібне визнає лише Грузія та Росія,
– наголосила нардепка.
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Ясько вважає, що звинувачення не є цивілізованим і не відповідає справедливості. Затримання є питанням політичного переслідування.
"Затримання може тривати досить довго, якщо грузинський народ і міжнародна спільнота з Україною не захищатимуть дипломатичними шляхами громадянина України", – заявила депутатка.Довідка. Після затримання Міхеіла Саакашвілі народна депутатка Ліза Ясько відверто розповіла про стосунки з політиком. У фейсбуці нардепка оприлюднила відео, яке записали, коли Саакашвілі ще перебував в Україні.
Порівняння Саакашвілі із затриманими моряками
За словами Ясько, абсурдні звинувачення експрезидента Грузії можуть тривати роками. Нардепка порівняла ситуацію затримання Саакашвілі із засудженими українськими моряками й громадянином Грузії.
"Він (засуджений громадянин Грузії) колись був помічником Міхеіла Саакашвілі. Якби не Україна й президент Володимир Зеленський, то, напевне, ці люди сиділи б усі 4 роки", – зауважила депутатка.
Що відомо про затримання українських яхтсменів?У листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. На її борту перебували українці Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти – громадянин Грузії Михайло Батурін. Усіх 3 чоловіків звинуватили у нібито незаконному перетині кордону країни та відправили до слідчого ізолятора. Батумський міський суд у Грузії 14 липня 2021 року засудив українців до 4 років позбавлення волі, однак 19 липня 2021 звільнив їх.
Арешт Саакашвілі у Грузії: головне
- Міхеіла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року за зловживання владою під час того, як був там президентом.
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі пояснив, що на Батьківщині політик заочно засуджений із 2018 року у справах про побиття депутата Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії".
- Останні роки він не був на Батьківщині й жив в Україні та отримав українське громадянство. Утім, 1 жовтня він заявив, що прибув у Грузію, перетнувши незаконно кордон.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишиться осторонь справи політика в Грузії. Країна домагатиметься повернення Саакашвілі, який є її громадянином.