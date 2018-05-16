З'явився перший в світі гендерно нейтральний магазин

У Нью-Йорку відкрили перший в світі гендерно нейтральний магазин The Phluid Project. Його засновником став Роб Сміт, який раніше близько 25 років працював з Macy's і Victoria's Secret.

В The Phluid Project представлені речі таких марок, як Gypsy Sport, Oak, Dr. Martens, а також власного бренду, йдеться у виданні L`officiel.

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Магазин The Phluid Project

На продуктах відсутні маркування про приналежність до тієї чи іншої статі, манекени в залі гендерно нейтральні, а кабінки для переодягання призначені як для дівчат, так і для юнаків. Всі продукти в магазині власники постаралися зробити максимально доступними – їх вартість варіюється від 35 до 150 доларів.

"Phluid дає молодим людям простір для того, щоб бути вільними і мати голос в реальному відчутному просторі. Якби я був молодим, я б дуже хотів мати подібне місце", – говорить Роб Сміт.

Творці сподіваються, що магазин стане для молоді не тільки простором, де можна купити відповідний одяг, але і місцем для проведення зустрічей, учасники яких зможуть обговорювати питання гендерної ідентичності, активізму, ЛГБТ та інші важливі теми.