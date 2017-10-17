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Американка створила пиво для собак, від якого тварини в захваті: курйозні фото

09:12, сьогодні 1478 Читать новость на русском
Пиво для собак
Пиво для собак / Фото з Instagram

Американка Кристал Віб запустила виробництво пива для собак, щоб господарі та їхні хатні улюбленці однаково раділи кожній п'ятниці і могли випити разом.

Кристал Віб працювала репортером газети, але залишила журналістику, щоб виробляти собаче пиво. Все почалося з того, що Віб побачила собаку, до нашийника якої була пристебнута відкривачка для пляшок. Незабаром вона почала продавати такі ж нашийники в своєму блозі для собак.

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Пізніше клієнти звернулися до неї з проханням придумати особливий напій для їхніх улюбленців. Дівчина створила експериментальне безалкогольне пиво з яловичини, солодового екстракту і вегетаріанського глюкозаміну.

Зараз компанія Кристал Beer Paws співпрацює з пивоварнями всієї Америки. А в серпні 2017 року його стала офіційним партнером щорічного собачого фестивалю Dog Daze of Summer в Небрасці. Одна пляшка такого пива обійдеться господареві вихованця у 8 доларів.

#Repost @mydrunkhusky (@get_repost) ・・・ When dog treats are life. #mydrunkhusky #beerpaws

Допис, поширений Beer Paws (@beerpaws)

#Repost @mothersbrewing with @repostapp ・・・ Puppies love MILF ?

Допис, поширений Beer Paws (@beerpaws)

Теги: LifeStyle світ тварин Курйозні новини Алкоголь
Джерело: buro247
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