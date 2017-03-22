Артеменко всіх водить за носа, – юрист про анулювання паспорту Канади нардепа

Громадянство будь-якої країни анулювати нереально, натомість паспорт легко можна зробити недійсним, але у той же час його без прблем можна відновити.

Про це заявила заступник директора однієї з міжнародних імміграційних юридичних компаній Олена Козак у коментарі виданню "КП в Україні".

"Депутат водить за носа! Паспорт будь-якої країни можна зробити недійсним – пробити дірки, спалити, вирвати сторінки, втратити. Але громадянство не анулюється", – наголошує вона.

Крім того, фахівець на прикладі українського паспорту підкреслює, як легко можна відновити документ.

"Уявіть, ви втратили паспорт України. Ідете у міграційну службу та отримаєте новий. У будь-який момент ваш депутат піде в посольство Канади та відновить посвідчення особи. З 2014 року він міг тричі розірвати відносини з Канадою", – зауважила юрист.

За її словами, процедура відмови від громадянства триває близько року.

"Подаєте документи та чекаєте на відповідь. Ніхто не мордує довідками, рідко викликає на інтерв'ю. Їхати до Канади необов'язково, можна звернутися в посольство. Відмовитися від громадянства набагато простіше та швидше, аніж отримати його", – додала Козак.

До слова, у Конституції не сказано, що обиратися до парламенту заборонено тим, хто має ще принаймні один паспорт, окрім українського – в основному законі йдеться лише про "єдине громадянство", а громадянства інших країн не визнаються українськими законами.

Крім того, заборони щодо кількох паспортів немає в законі про вибори народних депутатів, чим парламентарі і користуються.

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Нагадаємо, наприкінці лютого позафракційний народний депутат Андрій Артеменко, який прославився своїми заявами щодо оренди Криму, вніс у Верховну Раду законопроект про подвійне громадянство.



Згодом президент України Петро Порошенко чітко дав зрозуміти, що депутатів з двома паспортами не повинно бути, оскільки це питання національної безпеки.