20:28
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, сьогодні
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 17:00: Насірова залишили під вартою. Підозра для мера Львова
Випуск новин
18:23, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Loboda засвітилася на одному з російських шоу

19:41, сьогодні 988 Читать новость на русском
Світлана Лобода
Світлана Лобода

Українська співачка Світлана Лобода стала головною героїнею російського шоу "Пусть говорят" на каналі "Первый канал".

Про участь в шоу повідомив ведучий програми Андій Малахов, Микола Басков, Альона Бадоєва та фан-група співачки в місті Перм в Росії.

Берегите себя и своих близких ️

Допис, поширений Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

️Как хорошо когда люди поддерживают хорошие отношения несмотря ни на что️

Допис, поширений LOBODA? ОФК Пермь?Админ Катя?? (@lobodaperm)

??? @lobodaofficial @tsar.project

Допис, поширений LOBODA? ОФК Пермь?Админ Катя?? (@lobodaperm)

В шоу Світлана Лобода розповіла про її музичну діяльність декілька років тому, колишні стосунки з чоловіками та спілкування з її рідними, участь в конкурсах та запрошення Лободи на концерти відомих російських артистів.

Проте центральною темою випуску був її громадянський шлюб з хореографом і танцюристом Андрієм Царем, в результаті якого в них народилась дочка Євангеліна.

Також російська співачка Лоліта Мілявська, яка вже давно дружить зі Світланою Лободою, в програмі звернулася до України українською мовою.

Любі мої друзі! Люба моя країно! Я вам вдячна за цю співачку і вона справжній доказ, що Україна має таланти!
– здивувала глядачів артистка.

Читайте також: Охоронці популярної української співачки працюють на терористів, – ЗМІ

Теги: Скандал LifeStyle Світлана Лобода Музика
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
сьогодні, 19:15 Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
Яніна Ткачук 1418
Якби в Україні були такі олігархи!
сьогодні, 18:37 Якби в Україні були такі олігархи!
Блог Соцмережі 2933
Шоу на Евровидении: язык российских СМИ – это язык войны
сьогодні, 18:30 Шоу на Евровидении: язык российских СМИ – это язык войны
Євгенія Мазур 1492
8 причин, щоб пересісти на велосипед
сьогодні, 18:00 8 причин, щоб пересісти на велосипед
Юлія Девда 710
Проти всіх: чому Туреччина
сьогодні, 17:01 Проти всіх: чому Туреччина "побила горщики" з Європою і збирається дружити з Росією
Богдан Яременко 1387
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук