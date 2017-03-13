Loboda засвітилася на одному з російських шоу

Українська співачка Світлана Лобода стала головною героїнею російського шоу "Пусть говорят" на каналі "Первый канал".

Про участь в шоу повідомив ведучий програми Андій Малахов, Микола Басков, Альона Бадоєва та фан-група співачки в місті Перм в Росії.

Берегите себя и своих близких ️ Допис, поширений Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Бер 11, 2017 о 11:16 PST

️Как хорошо когда люди поддерживают хорошие отношения несмотря ни на что️ Допис, поширений LOBODA? ОФК Пермь?Админ Катя?? (@lobodaperm) Бер 13, 2017 о 7:01 PDT

??? @lobodaofficial @tsar.project Допис, поширений LOBODA? ОФК Пермь?Админ Катя?? (@lobodaperm) Бер 13, 2017 о 8:08 PDT

В шоу Світлана Лобода розповіла про її музичну діяльність декілька років тому, колишні стосунки з чоловіками та спілкування з її рідними, участь в конкурсах та запрошення Лободи на концерти відомих російських артистів.

Проте центральною темою випуску був її громадянський шлюб з хореографом і танцюристом Андрієм Царем, в результаті якого в них народилась дочка Євангеліна.

Також російська співачка Лоліта Мілявська, яка вже давно дружить зі Світланою Лободою, в програмі звернулася до України українською мовою.

Любі мої друзі! Люба моя країно! Я вам вдячна за цю співачку і вона справжній доказ, що Україна має таланти!

– здивувала глядачів артистка.

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