Loboda засвітилася на одному з російських шоу

Українська співачка Світлана Лобода стала головною героїнею російського шоу "Пусть говорят" на каналі "Первый канал".
Про участь в шоу повідомив ведучий програми Андій Малахов, Микола Басков, Альона Бадоєва та фан-група співачки в місті Перм в Росії.
В шоу Світлана Лобода розповіла про її музичну діяльність декілька років тому, колишні стосунки з чоловіками та спілкування з її рідними, участь в конкурсах та запрошення Лободи на концерти відомих російських артистів.
Проте центральною темою випуску був її громадянський шлюб з хореографом і танцюристом Андрієм Царем, в результаті якого в них народилась дочка Євангеліна.
Також російська співачка Лоліта Мілявська, яка вже давно дружить зі Світланою Лободою, в програмі звернулася до України українською мовою.
Любі мої друзі! Люба моя країно! Я вам вдячна за цю співачку і вона справжній доказ, що Україна має таланти!
– здивувала глядачів артистка.
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