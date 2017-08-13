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Метеоритний дощ Персеїди у серпні 2017: захопливі фото зорепаду

12:07, сьогодні 4117 Читать новость на русском

В ніч на 13 серпня українці та жителі усіх країн північної півкулі спостерігали метеоритним потоком Персеїди.

Щороку в період з 17 до 28 серпня Земля проходить крізь потік уламків комети Свіфта-Таттла. Саме завдяки цьому з боку сузір'я Персея в північно-східній частині неба утворюється метеорний потік, який часто називають одним з найкрасивіших природних явищ.

Читайте таткож: Місячне затемнення у серпні 2017 року: яскраві фото та відео

Замість 80-100 "падаючих зірок" на годину в ніч на 13 серпня можна було побачити до 200 метеорів.

Всі фото: Getty Images

Теги: Фотоновини Космос
Джерело: 24 Канал
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