Метеоритний дощ Персеїди у серпні 2017: захопливі фото зорепаду

В ніч на 13 серпня українці та жителі усіх країн північної півкулі спостерігали метеоритним потоком Персеїди.

Щороку в період з 17 до 28 серпня Земля проходить крізь потік уламків комети Свіфта-Таттла. Саме завдяки цьому з боку сузір'я Персея в північно-східній частині неба утворюється метеорний потік, який часто називають одним з найкрасивіших природних явищ.

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Замість 80-100 "падаючих зірок" на годину в ніч на 13 серпня можна було побачити до 200 метеорів.

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