На сході України поступово зростає підтримка НАТО, – експерт

Підтримка НАТО в Донецькій області потроху росте. Частина людей все ж розуміє, що без НАТО ми самі себе не можемо захистити. Однак на Донеччині і Луганщині, як не дивно, під час війни з Росією деякі мешканці вважають, що безпеку нам може гарантувати військовий союз із РФ.

Таку думку сайту "24" висловила директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Як розповідає соціолог, якщо загалом на Донбасі в 2012 році підтримка НАТО була лише 0,3%, а 92% жителів були проти, то сьогодні в Донецькій області число прихильників приєднання до Альянсу зросло до 30%. Хоча в Луганській області показник набагато нижчий – лише 10%. Можливо, вважає Бекешкіна, це пов’язано з тим, що в Луганській області багато сільського населення. А також через відсутність роз’яснювальної роботи.

Читайте також: ЄС, Митний союз та НАТО: як українці ставляться до інтеграції в міжнародні інституції

Однак, наголошує Ірина Бекешкіна, в обох областях, як не дивно, незважаючи на війну з Росією, все одно чимало жителів вважає, що безпеку Україні може гарантувати військовий союз із РФ. Тобто, за її словами, значна частина населення Донбасу все-таки сподівається, що в нас іще щось буде з Росією.

Це стереотипи, які глибоко сидять у свідомості цих громадян, які жили в СРСР. Зокрема, що ми завжди були з Росією, це все якесь непорозуміння, і затіяла все українська влада. А насправді ми брати, разом перемогли у війні. Такий собі плач Ярославни, який активно використовується російською пропагандою. І з цим важко щось зробити,

– зазначає соціолог.

Тому, на переконання Ірини Бекешкіної, потрібно працювати з молоддю. Оскільки старше покоління вже не змінити. Єдині, хто може з ними працювати – їхні онуки.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, проведеним в Луганській і Донецькій областях протягом 1–11 липня 2017 року в Донецькій області і 8–26 липня у Луганській області, в Донецькій області істотно більше прихильників членства України в НАТО (30%), ніж у Луганській (10%). Водночас більшість мешканців обох областей віддає перевагу позаблоковому статусу України (39% в Луганській області і 36% у Донецькій). Певна частина населення продовжує сподіватися на військовий союз з Росією та іншими країнами СНД як на варіант гарантування безпеки – 17% у Луганській області і 16% у Донецькій.