На Закарпатті починають виробляти автомобілі Skoda Kodiaq

Про це інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

Початок виробництва анонсують на 9 березня.

Згідно з повідомленням, Skoda Kodiaq на українському ринку буде представлений в двох комплектаціях Ambition і Style.

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Ціна для базової комплектації становитиме 27,21 тисяч доларів. У комплектації Style - 32,5 тисячі доларів.

Довідка: Нині завод "Єврокар" випускає майже весь модельний ряд Skoda. У квітня 2013 року завод почав виробництво SKODA Rapid, а в березні 2014 року – Skoda Spaceback.