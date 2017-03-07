На Закарпатті починають виробляти автомобілі Skoda Kodiaq

На Закарпатті завод "Єврокар", що входить до групи компаній "Атолл Холдинг", заявив початок виробництва кросовера Skoda Kodiaq.
Про це інформує агентство "Інтерфакс-Україна".
Початок виробництва анонсують на 9 березня.
Згідно з повідомленням, Skoda Kodiaq на українському ринку буде представлений в двох комплектаціях Ambition і Style.
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Ціна для базової комплектації становитиме 27,21 тисяч доларів. У комплектації Style - 32,5 тисячі доларів.
Довідка: Нині завод "Єврокар" випускає майже весь модельний ряд Skoda. У квітня 2013 року завод почав виробництво SKODA Rapid, а в березні 2014 року – Skoda Spaceback.