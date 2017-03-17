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Насіров дав перший коментар після виходу із СІЗО

23:31, 16 березня 497 Читать новость на русском

Відсторонений очільник Державної фіскальної служби стверджує, що нікуди тікати не збирається та буде готуватися до повноцінного захисту.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами біля стін Лук’янівського СІЗО у Києві.

"Звідки гроші? Я по-перше і не планував, що буде внесено заставу. Знаєте, так сталося. Дуже вдячний своїй родини, що вони якось вирішили цю проблему та знайшли необхідну суму. Але я з цим не зовсім ще погоджуюсь, бо краще вже бути без вини притягнутим до цієї відповідальності, тому що я кажу, що це є популізмом і таким іншим. Я б краще перебував тут, і доказував свою невинність", – наголошує опальний чиновник.

За його словами, можливо і на краще, що так сталося, оскільки буде більше можливостей, зокрема через спілкування зі ЗМІ, повністю довести, що підозра, яку йому інкримінують є абсолютно бездоказовою та безпідставною, а справа проти нього – "політичною, популістичною та таким собі піар-івентом".

Також відсторонений голова ДФС підкреслив, що вже одягнув електронний браслет, однак показувати його відмовився.

Крім того, екс-посадовець зазначив, що почувається набагато краще, аніж це було під час перших судових засідань.

"На вихідних поїду в лікарню, щоб дослідили все. Тут трошки на лікуванні, подвійні та потрійні дози таблеток, але знаєте слідчий ізолятор з одного боку лікує з точки зору моральної (був час відпочити та почитати матеріали), але впевнений, що лікарі там швидко зможуть поставити мене повністю у нормальний фізичний стан, і тоді я думаю, що з понеділка, 20 березня, почну повноцінний захист щодо цієї справи", – зауважив Насіров.

Додамо, інформація про наявність паспортів кількох країн колишній головний фіскал назвав маразмом, оскільки він є громадянином України.

Я ніколи не збирався тікати, і цьому вже є багато підтверджень. Ви знаєте, якби було таке бажання, я б вже давно таке зробив, але немає навіть приводів таке робити. Я, як ніколи не збирався нікуди їхати, так і нікуди не збираюсь. Я буду перебувати вдома, куди зараз і збираюся, буду фактично готувати повноцінний захист. Я дуже очікую, щоб цю справу завершили за два місяці, як на цьому наголошували антикорупційні органи,
– заявив він.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Відтсоронений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

16 березня стало відомо, що дружина екс-чиновника внесла за нього заставу у розмірі 100 мільйонів гривень. Згодом САП цю інформацію підтвердила.

Увечері відсторонений очільник ДФС вийшов на волю.

Теги: Україна Роман Насіров гроші Політика Затримання Насірова Кримінал Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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