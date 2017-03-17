Насіров дав перший коментар після виходу із СІЗО
Відсторонений очільник Державної фіскальної служби стверджує, що нікуди тікати не збирається та буде готуватися до повноцінного захисту.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами біля стін Лук’янівського СІЗО у Києві.
"Звідки гроші? Я по-перше і не планував, що буде внесено заставу. Знаєте, так сталося. Дуже вдячний своїй родини, що вони якось вирішили цю проблему та знайшли необхідну суму. Але я з цим не зовсім ще погоджуюсь, бо краще вже бути без вини притягнутим до цієї відповідальності, тому що я кажу, що це є популізмом і таким іншим. Я б краще перебував тут, і доказував свою невинність", – наголошує опальний чиновник.
За його словами, можливо і на краще, що так сталося, оскільки буде більше можливостей, зокрема через спілкування зі ЗМІ, повністю довести, що підозра, яку йому інкримінують є абсолютно бездоказовою та безпідставною, а справа проти нього – "політичною, популістичною та таким собі піар-івентом".
Також відсторонений голова ДФС підкреслив, що вже одягнув електронний браслет, однак показувати його відмовився.
Крім того, екс-посадовець зазначив, що почувається набагато краще, аніж це було під час перших судових засідань.
"На вихідних поїду в лікарню, щоб дослідили все. Тут трошки на лікуванні, подвійні та потрійні дози таблеток, але знаєте слідчий ізолятор з одного боку лікує з точки зору моральної (був час відпочити та почитати матеріали), але впевнений, що лікарі там швидко зможуть поставити мене повністю у нормальний фізичний стан, і тоді я думаю, що з понеділка, 20 березня, почну повноцінний захист щодо цієї справи", – зауважив Насіров.
Додамо, інформація про наявність паспортів кількох країн колишній головний фіскал назвав маразмом, оскільки він є громадянином України.
Я ніколи не збирався тікати, і цьому вже є багато підтверджень. Ви знаєте, якби було таке бажання, я б вже давно таке зробив, але немає навіть приводів таке робити. Я, як ніколи не збирався нікуди їхати, так і нікуди не збираюсь. Я буду перебувати вдома, куди зараз і збираюся, буду фактично готувати повноцінний захист. Я дуже очікую, щоб цю справу завершили за два місяці, як на цьому наголошували антикорупційні органи,
– заявив він.
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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Відтсоронений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.
За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.
16 березня стало відомо, що дружина екс-чиновника внесла за нього заставу у розмірі 100 мільйонів гривень. Згодом САП цю інформацію підтвердила.
Увечері відсторонений очільник ДФС вийшов на волю.
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