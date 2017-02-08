Невідомі розгромили у Києві виставку про Україну після Майдану

У Центрі візуальної культури в Києві невідомі влаштували погром виставки "Втрачені можливості" українського художника Давида Чичкана.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на співробітників Центру.

У Центрі візуальної культури зазначили, що до виставкового приміщення увірвалися близько 15 осіб із закритим обличчям. Невідомі побили охорону та пошкодили виставлені картини.

Нападники також залишили після себе на стінах написи "Слава Україні!", "Слуги Москви", "Сепари" та інше. За словами організаторів виставки, зловмисниками могли бути представники праворадикалів.