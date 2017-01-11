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Поліція спростувала інформацію про те, що свідка у справі Грабовського знайшли мертвим

20:32, сьогодні 84 Читать новость на русском
Юрій Грабовський
Юрій Грабовський / Фото з соцмереж

Тіло чоловіка, про упізнання якого як імовірного свідка у справі про вбивство адвоката Юрія Грабовського заявляла адвокат в Одесі, належить іншій людині.

Про це розповіла керівник відділу комунікації управління Нацполіції в Одеській області Олена Войтенко, повідомляє Радіо Свобода.

Тіло, яке адвокат Оксана Соколовська назвала трупом її колеги, було виявлене значно раніше, аніж виникла ситуація зі втратою зв’язку цим молодим чоловіком із його родичами, – пояснили у поліції.

Нагадаємо, Соколовська повідомила, що Сергія Федосенка, ймовірного свідка у справі про вбивство адвоката російських ГРУшників Юрія Грабовського, знайшли мертвим в Одесі.

Адвоката російського ГРУшника Александрова Юрія Грабовського знайшли вбитим 25 березня у Черкаській області. Правоохоронці повідомили про затримання підозрюваних — місце захоронення Грабовського назвав слідству один із затриманих.

Теги: Україна Поліція
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