Суд оголосив вирок у справі екс-директорки Бібліотеки української літератури у Москві

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Міщанський суд Москви вирішив, що колишня директорка Бібліотеки української літератури у Москві Наталія Шаріна винна у екстремізмі та розпалюванні національної ненависті та ворожнечі.
Також суд визнав її винною у розтраті коштів в корисливих цілях, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Шаріна вчинила дії, спрямовані на розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності. Шаріна здійснила розтрату грошових коштів в корисливих цілях", – йдеться у вироку судді.
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Нагадаємо, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві відбулися обшуки, після чого її директорку було затримано. Наталії Шаріній закидали розпалювання національної ненависті і ворожнечі. За даними слідства, приводом для порушення справи стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання. Згодом 5 квітня 2016 року директору бібліотеки було пред'явлено ще одне звинувачення – в розтраті в особливо великому розмірі – 2,8 мільйона рублів.
Поки йшло слідство, Наталія Шаріна була під домашнім арештом.
Правозахисний центр "Меморіал" тим часом визнав її політв’язнем.