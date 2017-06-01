Святослав Шевчук про смерть Любомира Гузара: В одну мить ми всі осиротіли

Єпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук назвав покійного Блаженнійшого Любомира Гузара "великою людиною, великим християнином і великим українцем", у святості якого ніхто не засумнівається.

Блаженнійший Любомир Гузар помер 31 травня о 18:30 у резиденції в Княжичах на 85 році життя. Похорон Гузара відбудеться 5 червня об 11:00 у Києві. У Львові 1 червня оголошено жалобу у зв'язку зі смертю Любомира Гузара.

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"Сьогодні вся українська громада в Україні і в цілому світі з болем переживає цю велику втрату. Блаженнійший Любомир був духовним батьком українського народу. У його присутності усі ми почувалися захищеними, певними. А сьогодні ми в одну мить усі осиротіли", – сказав глава УГКЦ в Києві, виголошуючи офіційну заяву з приводу смерті Блаженнійшого Любомира.

Буквально два місяці тому 2 квітня… він до всіх нас звернувся такими словами: "Прошу вас, моліться. Моліться за нашу церкву, щоб вона розвивалася, щоб вона славила Господа Бога і служила українському народові". У цих скорботних днях сповнімо цей духовний заповіт нашого батька… Він в мирі жив, Любомир любив мир, його щедро дарував і так само спокійно в мирі упокоївся в Бозі,

– зі сльозами на осах сказав Святослав.

Він також пригадав, як Любомир Гузар виступив на Майдані під час Революції Гідності.

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"Я думаю, у всіх нас ще бринять його слова, які він сказав мільйонному людові, зібраному на Майдані. Ми тоді справді всі якось в один раз відкрили себе гідними людьми. Але багато хто боявся. І він тоді, знову ж таки, мирним, але певним голосом сказав до нас: "Не бійтеся". Очевидно, що перед нами потім було багато викликів: герої Небесної Сотні, війна на сході – завжди в таких обставинах люди бояться. Але його слова "не бійтеся" були наче світлом. Я думаю, що мільйони людей, не боячись, ішли, ідуть і будуть іти далі тою дорогою до гідності, яку показує Блаженнійший Любомир", – зазначив голова УГКЦ.



Блаженнійший Любомир Гузар помер на 85 році життя (фото: ukrafoto.com)

Світослав пригадав, що життєвим кредом Любомира Гузара було – бути людиною. На думку голови УГКЦ, Любомир навіки залишиться батьком і вчителем як для віруючих,так і невіруючих.

Святослав Шевчук розповів, що Бог дав йому можливість знати Блаженнійшого Любомира давно. Він був його особистим секретарем у Львові, а пізніше, будучи його наступником, три роки прожив із ним у Княжичах. Святослав також розповів, якою була його зустріч з Любомиром після того, як його обрали головою УГКЦ.

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"Я побачився з Блаженнійшим Любомиром уже після виборчого синоду. Бо ні він, ні я не знали, хто буде його наступником на цьому первосвятительському престолі. Я пригадую, як після виборчого синоду, ми вночі приїхали до Княжич, до нашої на той час єдиної резиденції, Блаженнійший Любомир особисто в дверях мене зустрів і просто по-батьківськи обняв. Я думаю, що той жест сказав усе", – розповів Святослав Шевчук.

Святослав наголосив, що Любомир був дуже скромною людиною , не любив уваги до себе. "Якогось тексту, духовного заповіту, він не залишив, але я думаю, що він так багато нам залишив у спадок – своєї мудрості, свого гумору (навіть над самим собою) і оптимізму. І тепер є нашим завданням цей духовний спадок, як його заповіт, зібрати, зберегти і примножити", – зазначив голова УГКЦ.