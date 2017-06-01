12:01
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська
Вєсті Кремля
23:15, 31 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, 31 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 11:00: День захисту дітей. Новий випадок ботулізму
Випуск новин
11:59, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Святослав Шевчук про смерть Любомира Гузара: В одну мить ми всі осиротіли

11:57, сьогодні 17
Святослав Шевчук розповів про Любомира Гузара
Святослав Шевчук розповів про Любомира Гузара / ukrafoto.com

Єпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук назвав покійного Блаженнійшого Любомира Гузара "великою людиною, великим християнином і великим українцем", у святості якого ніхто не засумнівається.

Блаженнійший Любомир Гузар помер 31 травня о 18:30 у резиденції в Княжичах на 85 році життя. Похорон Гузара відбудеться 5 червня об 11:00 у Києві. У Львові 1 червня оголошено жалобу у зв'язку зі смертю Любомира Гузара.

Читайте також: З'явилася повна програма прощання з Любомиром Гузаром у Львові та Києві

"Сьогодні вся українська громада в Україні і в цілому світі з болем переживає цю велику втрату. Блаженнійший Любомир був духовним батьком українського народу. У його присутності усі ми почувалися захищеними, певними. А сьогодні ми в одну мить усі осиротіли", – сказав глава УГКЦ в Києві, виголошуючи офіційну заяву з приводу смерті Блаженнійшого Любомира.

Буквально два місяці тому 2 квітня… він до всіх нас звернувся такими словами: "Прошу вас, моліться. Моліться за нашу церкву, щоб вона розвивалася, щоб вона славила Господа Бога і служила українському народові". У цих скорботних днях сповнімо цей духовний заповіт нашого батька… Він в мирі жив, Любомир любив мир, його щедро дарував і так само спокійно в мирі упокоївся в Бозі,
– зі сльозами на осах сказав Святослав.

Він також пригадав, як Любомир Гузар виступив на Майдані під час Революції Гідності.

Читайте також: Пластун, філософ і кандидат на папський престол: ким був Любомир Гузар

"Я думаю, у всіх нас ще бринять його слова, які він сказав мільйонному людові, зібраному на Майдані. Ми тоді справді всі якось в один раз відкрили себе гідними людьми. Але багато хто боявся. І він тоді, знову ж таки, мирним, але певним голосом сказав до нас: "Не бійтеся". Очевидно, що перед нами потім було багато викликів: герої Небесної Сотні, війна на сході – завжди в таких обставинах люди бояться. Але його слова "не бійтеся" були наче світлом. Я думаю, що мільйони людей, не боячись, ішли, ідуть і будуть іти далі тою дорогою до гідності, яку показує Блаженнійший Любомир", – зазначив голова УГКЦ.

Любомир Гузар помер на 85 році життя
Блаженнійший Любомир Гузар помер на 85 році життя (фото: ukrafoto.com)

Світослав пригадав, що життєвим кредом Любомира Гузара було – бути людиною. На думку голови УГКЦ, Любомир навіки залишиться батьком і вчителем як для віруючих,так і невіруючих.

Святослав Шевчук розповів, що Бог дав йому можливість знати Блаженнійшого Любомира давно. Він був його особистим секретарем у Львові, а пізніше, будучи його наступником, три роки прожив із ним у Княжичах. Святослав також розповів, якою була його зустріч з Любомиром після того, як його обрали головою УГКЦ.

Читайте також: Слова, що надихають. З’явилась остання публічна промова Любомира Гузара

"Я побачився з Блаженнійшим Любомиром уже після виборчого синоду. Бо ні він, ні я не знали, хто буде його наступником на цьому первосвятительському престолі. Я пригадую, як після виборчого синоду, ми вночі приїхали до Княжич, до нашої на той час єдиної резиденції, Блаженнійший Любомир особисто в дверях мене зустрів і просто по-батьківськи обняв. Я думаю, що той жест сказав усе", – розповів Святослав Шевчук.

Святослав наголосив, що Любомир був дуже скромною людиною , не любив уваги до себе. "Якогось тексту, духовного заповіту, він не залишив, але я думаю, що він так багато нам залишив у спадок – своєї мудрості, свого гумору (навіть над самим собою) і оптимізму. І тепер є нашим завданням цей духовний спадок, як його заповіт, зібрати, зберегти і примножити", – зазначив голова УГКЦ.

Офіційна заява Блаженніший Святослав (Шевчук) з приводу смерті Блаженнішого Любомира

Опубліковано 24 Канал 1 червня 2017 р.

Теги: Україна Любомир Гузар Святослав Шевчук Втрати УГКЦ релігія LifeStyle Культура
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Духовний Батько нації: уроки патріарха Любомира Гузара
сьогодні, 12:01 Духовний Батько нації: уроки патріарха Любомира Гузара
Блог Соцмережі 2
Народ против Бориса Филатова
сьогодні, 11:48 Народ против Бориса Филатова
53
Чому середньовічна історія стала предметом крадіжки з боку Володимира Путіна
сьогодні, 10:30 Чому середньовічна історія стала предметом крадіжки з боку Володимира Путіна
Тарас Березовець 613
(Не)потрібні діти: як допомогти сиротам, а не інтернату
сьогодні, 09:03 (Не)потрібні діти: як допомогти сиротам, а не інтернату
Яніна Ткачук 850
Що помирило Петра Порошенка з Рінатом Ахметовим
сьогодні, 07:17 Що помирило Петра Порошенка з Рінатом Ахметовим
Сергій Лещенко 2575
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Сім'я відомих українських письменників потрапила в аварію
 18 квітня , 16:55
Порошенко відреагував на обстріл консульства Польщі в Луцьку
 29 березня , 11:14
Окупанти продовжили арешт заступнику голови Меджлісу у Криму
 12 грудня 2016 , 11:21
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук