Трамп передав Росії питання війни на Донбасі, – ЗМІ

Чинний американський президент Дональд Трамп зменшив своє занепокоєння війною на Донбасі, натомість його більше турбує критика щодо цього питання, яку висувають Білому Дому.

Таку інформацію оприлюднило провідне американське видання Тhe New York Times із посиланням на джерела серед посадовців.

Так, під час зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим чинний американський лідер зауважив, що критики його адміністрації останнім часом приділяють надто багато уваги конфлікту на Сході України.

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Відтак, він попросив російську сторону допомогти йому вирішити це питання.

До слова, у самих Штатах негативно відреагували на повідомлення про таке ставлення президента, передає Еспресо. TV.

Так, колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер назвав це "повною здачею України".

Крім того, дослідник аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Ендрю Вайс заявив, що Трамп "підставив" Україну.

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"Слова Трампа про те, що Комі є "божевільним" не повинні затьмарити той факт, що він підставив Україну під час зустрічі з росіянами. Заява, що він не надто переживає щодо російської агресії в Україні вражає. Це повний розрив із політикою Заходу", – наголосив він у своєму Twitter.

1/ Trump's "nut job" Comey comments shouldn't overshadow fact he also threw #Ukraine under bus in mtg w Russians https://t.co/GD1T2dkuZ4 pic.twitter.com/Q2ykXFrKv2 — Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) 20 травня 2017 р.

2/ Trump's saying he doesn't really care about Russian aggression in #Ukraine is staggering. Pulls rug out from under Western policy. — Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) 20 травня 2017 р.

За його словами, така позиція Трампа пояснюється тим, що він багато спілкувався проросійським "сірим кардиналом" Віктором Медведчуком.

3/ As I pointed out the other day: fact that Trump team was secretly talking to pro-Moscow Ukraine gray cardinal V.Medvedchuk explains a lot — Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) 20 травня 2017 р.

4/ ...about why Trump's position on #Ukraine/Crimea have been so over the top and aligned with Kremlin talking points — Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) 20 травня 2017 р.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 10 травня у Білому Домі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Сторони, зокрема, обговорили і ситуацію в Україні.