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Трамп передав Росії питання війни на Донбасі, – ЗМІ

19:21, сьогодні 3750 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Чинний американський президент Дональд Трамп зменшив своє занепокоєння війною на Донбасі, натомість його більше турбує критика щодо цього питання, яку висувають Білому Дому.

Таку інформацію оприлюднило провідне американське видання Тhe New York Times із посиланням на джерела серед посадовців.

Так, під час зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим чинний американський лідер зауважив, що критики його адміністрації останнім часом приділяють надто багато уваги конфлікту на Сході України.

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Відтак, він попросив російську сторону допомогти йому вирішити це питання.

Трамп, Донбас, Лавров, США, Росія

До слова, у самих Штатах негативно відреагували на повідомлення про таке ставлення президента, передає Еспресо. TV.

Так, колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер назвав це "повною здачею України".

Крім того, дослідник аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Ендрю Вайс заявив, що Трамп "підставив" Україну.

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"Слова Трампа про те, що Комі є "божевільним" не повинні затьмарити той факт, що він підставив Україну під час зустрічі з росіянами. Заява, що він не надто переживає щодо російської агресії в Україні вражає. Це повний розрив із політикою Заходу", – наголосив він у своєму Twitter.

За його словами, така позиція Трампа пояснюється тим, що він багато спілкувався проросійським "сірим кардиналом" Віктором Медведчуком.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 10 травня у Білому Домі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Сторони, зокрема, обговорили і ситуацію в Україні.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика США Дональд Трамп Україна – Росія Новини Росії Сергій Лавров
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