У Нідерландах затримали підозрюваних у постачанні отруєних яєць в ЄС

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Затримані – це менеджери однієї з компаній. Їх підозрюють у тому, що вони використовували на птахофермах інсектицид фіпронілу, шкідливий для людей токсин.
Тим часом, переполох через заражені яйця добрався до Великої Британії. Там терміново почали вилучати з супермаркетів салати та бутерброди, коли стало відомо, що 700 тисяч нідерландських яєць могли потрапити в країну.
Скандал із зараженими яйцями спалахнув наприкінці липня. Тоді влада Нідерландів закрила низку ферм після того, як у курячих яйцях виявили підвищений рівень фіпронілу.
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Та до цього мільйони яєць встигли завезти у декілька європейських країн.