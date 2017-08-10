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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Нідерландах затримали підозрюваних у постачанні отруєних яєць в ЄС

22:27, сьогодні 17
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Продукти / 24 Канал

Затримані – це менеджери однієї з компаній. Їх підозрюють у тому, що вони використовували на птахофермах інсектицид фіпронілу, шкідливий для людей токсин.

Тим часом, переполох через заражені яйця добрався до Великої Британії. Там терміново почали вилучати з супермаркетів салати та бутерброди, коли стало відомо, що 700 тисяч нідерландських яєць могли потрапити в країну.

Скандал із зараженими яйцями спалахнув наприкінці липня. Тоді влада Нідерландів закрила низку ферм після того, як у курячих яйцях виявили підвищений рівень фіпронілу.

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Та до цього мільйони яєць встигли завезти у декілька європейських країн.

Теги: Нідерланди отруєння
Джерело: 24 Канал
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