Україна – одна з країн, де продаються найдешевші iPhone

Україна посіла дев’яте місце за середньою вартістю iPhone 527,5 дол., пропустивши вперед Саудівську Аравію (513,86 дол.) та обігнавши Малайзію 532 дол.

Про це свідчить Technology Price Index 2016.

Зазначається, що дослідники з Linio вивчили ринки 71 країни. Вони порівняли ціни на популярну споживчу електроніку: смартфони, ноутбуки, телевізори, портативні зарядні пристрої, ігрові приставки та багатофункціональні принтери.

Відтак, минулого року середня вартість iPhone в Україні складала 527,5 дол., підрахувала компанія Linio. За цим показником наша країна посіла дев’яте місце, пропустивши вперед Саудівську Аравію (513,86 дол.) та обігнавши Малайзію (532 дол.).

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Перше місце з показником 402 дол. посіла Ангола. У сусідніх Росії, Польщі та Білорусі смартфони від Apple продавалися в середньому, відповідно, за 610, 615 і 615 дол.