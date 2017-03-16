Український мультик тріумфував на європейському анімаційному форумі

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" тріумфував під час найбільшого анімаційного форуму Європи Cartoon Movie."

Як пише Animation Magazine, продюсери мультику отримали дуже багато схвальних відгуків. Незважаючи на те, що Україна була представлена на форумі вперше, автори отримали багато пропозицій співпраці від професіоналів з Європи.

До того ж, в анкетуванні, яке традиційно провдять на форумі, "Мавку" визнали найкращим із 50 проектів.

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Розробники досі працюють над повнометражним мультфільмом за мотивами п'єси Лесі Українки. Мультфільм має вийти на екрани у 2019 році. Відомо, що мультиплікатори залучили до роботи також найкращих етнографів України, аби з точністю відтворити побут та традиції давніх українців.