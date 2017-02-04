Українці перемогли у світових змаганнях у танцях на льоду

В Алмати (Казахстан) завершилися змагання фігуристів у танцях на льоду в межах Універсіади, де золоті медалі завоювали українці Олександра Назарова і Максим Нікітін.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська пара показала підсумковий результат 165,62 бала. Спортсмени лідирували після короткого танцю, де показали результат 64,12 бала, а сьогодні підтвердили свою першість.

Друге місце і срібні медалі завоювали Софія Євдокимова та Єгор Базин з Росії з результатом 156,96 бала, третє – Шарі Кох і Крістіан Нойчтерн з Німеччини – 154 бали рівно. Таким чином, на рахунку збірної України вже 7 нагород – 2 золота, 2 срібла та 3 бронзи. Команда займає 7-е місце в загальному заліку.

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