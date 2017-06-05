Усик показав яскраві фото з відпочинку в окупованому Криму

Український чемпіон WBO у першій важкій вазі Олександр Усик опублікував фото з відпочинку в тимчасово окупованому Криму, куди поїхав до родини.

Боксер родом із Сімферополя. Саме там він проживає зі своєю сім'єю в проміжках між тренувальними таборами і поєдинками.

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Усик розмістив добірку світлин, на яких він стоїть тлі Воскресенської церкви над селищем Форос, а також на тлі лісів і моря.