В Києві жінка вбила алкоголем 9-місячну донечку

Киянка отруїла алкоголем свою 9-місячну доньку. Зараз жінці загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.

Матір пояснила, що кілька днів дитина себе почувала, мала підвищену температуру та розлад травлення. Однак, до лікарів мати не звернулась, а вирішила лікувати донечку алкоголем.

У киянки є ще двоє дітей – 3-річний хлопчик та 11-річна дівчинка.

Зараз жінка арештована, два місяці вона проведе під вартою.

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