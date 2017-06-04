В Туреччині знайшли старовинне підземне місто

В турецькій провінції Кайсері місцеві пастухи та жителі території виявили стародавнє підземне місто з 52 камерами.

Про це повідомляє Dailysabah.

Після здогадок місцевих очевидців, при дослідженні було виявлено підземне місто Беляси. Як зазначають науковці, таке місто може стати першим подібним місцем в країні, яке має більш ніж 50 камер.

Науковці припускають, що кількість камер збільшилась у відповідності з потребами самих жителів цих регіонів. Таке підземне містечко дещо відрізняється від сусідньої древньої провінції Невшехір, регіон Каппадокія, – один з найпопулярніших туристичних напрямків Туреччини.

В той час як підземні міста в Каппадокії були побудовані вертикально, то в місті Беляси камери були побудовані горизонтально, що свідчить про спільну рису серед підземних міст в провінції Кейсері.

Також відзначається, що древні народи будували такі підземні міста, щоб сховатися від загарбників.

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