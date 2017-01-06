В Україні стрімко продовжують закриватися ФОПи

Станом на 5 січня в Україні кількість приватних підприємців скоротилася на 128,402 тисячі.
Про це інформує сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.
Повідомляється, що масове закриття ФОПів відбувається в кожній області України.
Найбільше – в Київській (17176), Харківській (12390) і Дніпропетровській (11196) областях.
Як відомо, 27 грудня Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону щодо роботи ФОПів. Фізичним особам-підприємцям відтепер доведеться сплачувати податки за новою системою.
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