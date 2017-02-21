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В Україні закриють 17 копалень: що робитимуть із шахтарями

13:11, сьогодні 240 Читать новость на русском

В Україні планують закрити нерентабельні шахти, а гірників навчити іншим професіям, або взагалі перетворити на підприємців.

З 1 січня шахту "Зарічну" на Kьвівщині законсервували . Кілька років тому на ній кипіло життя. Однак, коли вона стала нерентабельною – майже усіх шахтарів перевели на сусідню копальню.

Після Нового року шахта остаточно зупинилась. З однієї тисячі робітників частину відправили на пенсію, а майже сотню скоротили. Одак більшості знайшли аналогічні вакансії на сусідніх шахтах "Львіввугілля", тож без перекваліфікації вони перейшли на інші місця.

Після окупації Донбасу з майже 90 державних шахт на контрольованій території залишилось 35. І третину з них через нерентабельність планують закрити або законсервувати у найближчі роки.

Читайте також: Україна заборгували шахтарям сотні мільйонів гривень зарплати

Однак з конкретним переліком, ще не визначились. Якщо це відбудеться, то під звільнення потрапить близько 8 тисяч шахтарів.

Міністр енергетики Ігор Насалик ж заявляє, що людей вони не розпускають, лише закривають шахти та створюють на їх місці виробництво. Яке саме виробництво в міністерстві ще не знають, однак таланти шахтарів розхвалюють.

На місці закритих шахт можна відкрити приватні виробничі цехи. Для цього досвід Великобританії, Німеччини та Польщі буде саме враз. Олексій Зволинський разом з українськими та іноземними експертами кілька місяців розробляв програму зайнятості для шахтарів.

Шахта – це 20-30 гектарів земель, це залізнична гілка, це підключення 25 мегават електроенергії. Туди можуть увійти інвестори з різними бізнесами. І тоді ці шахти можна перетворити в енергетичний парк або розвивати сільське тепличне господарство,
– вважає директор Центру моніторингу праці Олексій Зволинський.

Однак для пошуку інвесторів та розробки проектів треба в середньому півроку. Бо приклади невдалої перекваліфікації вже були.

Лише цього року роботу повинні припинити 5 шахт, а це 2,5 тисячі робочих місць. Частину людей переведуть на інші копальні. Однак і така кількість безробітних – велике навантаження для маленьких містечок, де шахти часто є основним місцем роботи.

Окрім перекваліфікації, для шахтарів планую відкрити підприємницькі курси і навіть виділити невеликі гранти на відкриття бізнесу. Частину коштів готові дати британські та німецькі посольства. Однак програма вже як півроку "зависла" на розгляді в міністерстві енергетики.

Однак місцева влада такі об'єкти на свій баланс приймає не охоче. Пояснюють, що грошей на їх утримання немає. Та й коли саме запрацює програма перекваліфікації теж невідомо.

Автор: Олена Капустян
Теги: Україна вугільна промисловість Енергетика
Джерело: 24 Канал
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